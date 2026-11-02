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レアル・マドリーはラシン・サンタンデールに3-0で快勝したが、キリアン・エンバペが絡んだ物議を醸すPK判定が試合に大きな影を落とした。ジョゼ・モウリーニョと元審判のエドゥアルド・イトゥラルデ・ゴンサレスは、この場面でVARが介入しなかったことをともに厳しく批判している。

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レアル・マドリーが快勝

マドリーはエル・サルディネーロでラシン・サンタンデールに3-0で快勝した。しかし、この敵地での快勝は、エンバペに関わる極めて物議を醸すPK判定によって影が薄れた。

フランス人FWに関わるプレーを受け、PKが与えられた。この判定はすぐに議論を呼び、批判する人々はファウルの妥当性と、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入しなかったことを疑問視した。

モウリーニョ監督、VARの判断に疑問

モウリーニョ監督は、この物議を醸す場面についてすぐに見解を示した。タブレットで映像を確認し、審判団が明らかな誤りを犯したと直ちに感じたことを明かしている。

「ルールは頻繁に変わるし、細かな点もある。だから、ボールが跳ね返ったことによる［オーレリアン］・チュアメニのプレーは決してPKにならないと、人々は分かっていない」とモウリーニョ監督はクラブの公式サイトで説明した。「決してPKではない。主審がPKを宣告したとき、私は落ち着いていた。60メートル離れたところからでは見えなかったからだ。でも後でiPadで見たとき、VARが間違えなければ、あれはPKではないと思った。

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「私から見れば、主審は技術的に非常に優れ、規律正しく判定していた。イエローカードを2枚ほど出しただけだ。厳しく、競争の激しい試合だった。私には、PKではなかったことは明らかだ」

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元審判員、一貫性を要求

元審判員のゴンサレス氏も、モウリーニョ監督の厳しい見解に全面的に同意した。同氏は、この日先に行われたヘタフェ対セビージャでの類似した場面と比較し、VAR担当審判員の判断に一貫性がないと強く批判した。

「ヘタフェ対セビージャで顔に手が当たったプレーにVARが介入したのなら、こちらにも介入しなければならない。そうでなければ、判定に一貫性がない」と、『ムンド・デポルティーボ』が伝えたイトゥラルデ・ゴンサレス氏の言葉を引用している。

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同氏は、わずかな時間差で行われた2試合に異なる基準が適用されたことに困惑した。そして「なぜ1時間の間に、ヘタフェでは介入して、非常によく似たプレーがあったサンタンデールでは介入しなかったのか。私にはPKではない」と締めくくった。

今後の試合に焦点

物議を醸したPKは、最終的にマドリーが敵地で勝ち点3を獲得する助けとなった。レアル・マドリーは今後、国内と欧州での試合に目を向ける。モウリーニョ監督率いるチームは水曜日にチャンピオンズリーグでAEKとの敵地戦に臨み、週末にはバレンシアと対戦する。