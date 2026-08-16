パリーニャがライプツィヒ戦のメンバーから外れたのは、移籍の動きが進んでいるためだ。「交渉はあります。そして、移籍が実現する可能性のある交渉もあります。だから今日はリスクを負いたくなかった」とエベルルは試合後に語り、笑みを交えてこう付け加えた。「私が何かを発表できるわけではないが、長引いているプロセスだ」

エベルルはすでに金曜日の時点でアストン・ヴィラとの交渉は決裂したと説明していたが、現在はニューカッスル・ユナイテッドへの移籍の可能性が取り沙汰されている。これまでは、バイエルンにとって受け入れられるのは完全移籍のみだと一貫して言われていた。だが土曜日、エベルルはレンタル移籍の可能性も排除しなかった。「今の時代は、さまざまなことを担保する方法が本当にたくさんある。高額なレンタル料を払う用意があると言うクラブがあるなら、それも受け入れなければならない」

パリーニャは2024年に5000万ユーロでフラムFCからミュンヘンへ移籍したが、期待に応えることはできなかった。31歳の守備的MFは昨季、トッテナム・ホットスパーでレンタル移籍の形でプレーしたが、完全移籍は成立しなかった。バイエルンはそのような完全移籍に約2500万ユーロを求めているが、今回は再びレンタル移籍に落ち着く可能性もある。ニューカッスルはブルーノ・ギマランイスの後継者を探しており、ボルシア・ドルトムントのフェリックス・ヌメチャの名前も挙がっている。

サシャ・ボエはライプツィヒ戦で途中出場

同時にエベルルは、パリーニャの練習での振る舞いを「100％プロフェッショナル」と称賛した。同じことは、やはり退団の可能性があるサシャ・ボエにも当てはまる。ただ、25歳の右サイドバックについては、現時点で移籍が差し迫っている状況ではない。ライプツィヒ戦ではコンラート・ライマーの負傷を受け、ボエはすでに9分に投入され、その後は好パフォーマンスを見せた。

「サシャにクオリティーがあることは疑いようがない」とエベルルは語った。「ただ、我々の陣容を見ると、通常は右サイドにスタニシッチとライマーがいる。つまりサシャは右サイドバックの3番手で、それは誰にとってもフェアではない。負傷によって状況が変わることはある。だが、コニーがもしかすると1週間離脱するかもしれないという理由でサシャを残すのは、財政的に間違っているし、彼本人に対する誠実さという意味でもスポーツ面で間違っている」

バイエルンは、パリーニャとボエ、そして現在負傷を抱えている左ウイングのブライアン・サラゴサ（24）に対し、「新シーズンの我々のチームで役割を果たすことはないと、完全に透明性を持って伝えた」という。ボエは昨季後半戦をガラタサライ・イスタンブールで、サラゴサはASローマで、それぞれレンタル移籍でプレーしていた。