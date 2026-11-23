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ドルトムントのトップチームで悪夢のデビューを経験し、何度も移籍寸前までいったアルムゲラ・カバル。今夏、BVBは20歳の彼をNECナイメヘンへ貸し出したが、そこでの状況は悲惨だ。

アルムゲラ・カバルがこれまでにプロレベルで出場した公式戦は28試合。しかし、トップカテゴリーでのキャリアを軌道に乗せようとしても、どうにもうまくいかない。

2023年にドイツU-17代表としてワールドカップと欧州選手権を制した20歳は、すでに不運な出来事をいくつも経験している。その始まりは、18歳でブンデスリーガデビューを果たした2024年10月末だった。

ドルトムントがアウェーでアウクスブルクに1-2で敗れた試合で、左サイドバックのカバルは68分に途中出場。3分後にイエローカードを受け、後半アディショナルタイム9分には試合最後のプレーで2枚目の警告を受け、退場となった。

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翌年1月には、BVBのトップチームで初めて先発した。当時、ヌリ・シャヒン監督率いるドルトムントの負傷者続出は深刻さを極めていた。カバルは4バックの左に入り、センターバックを組んだのはヤニク・リュールスとユリアン・リエルソン。リュールスは本来、ドルトムントU-23でカバルとプレーするチームメイトだ。対戦相手のレヴァークーゼンは開始19分までに3得点。カバルはまったく対応できなかった。

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カバルはBVBから何度も移籍寸前に

その後、シャヒンの後任ニコ・コヴァチ監督の下でカバルに与えられたトップチームでの出場機会は、途中出場2回、計25分だけだった。それでも、ブレーメン出身のカバルには、かつてのアントニオス・パパドプロスらと同様、移籍市場が開くたびに強い関心が寄せられ、何度も移籍寸前までいった。

例えばレヴァークーゼン戦での惨敗直後には、ACミランが関心を示したと報じられた。BVBは素早く動き、2025年2月にカバルと初のプロ契約を3年契約で結んだ。夏にはブンデスリーガ、イタリア、イングランド2部、スコットランドの複数クラブが関心を寄せたとされる。ブレントフォードへの移籍は実現間近となり、移籍金は驚きの2000万ユーロに上るとの話も出ていた。

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ただし、伝えられるところによれば、ドルトムントが移籍を認めるのは、カバルが買い取りオプションのない期限付き移籍に応じた場合だけだった。同じ夏のスーマイラ・クリバリやユスファ・ムココの場合と違い、クラブが移籍金を受け取る道を選ばなかったことは、カバルへの評価の表れとも受け取れる。

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カバルのBVBからHSVへの移籍はなぜ破談になったのか？

カバルはBVBのセカンドチームでしかプレーしていなかった1年前の11月、「僕にとって簡単な状況ではない」と語っていた。その後まもなくHSVでメディカルチェックを受けたが、期限付き移籍は土壇場で破談に。軽い膝の負傷が判明し、プレーできる状態になるのは3月中旬と見込まれたためだ。

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2019年にドルトムントへ加入し、U-20代表で5試合に出場したカバルは、直近の移籍期間に初めて期限付き移籍を果たした。オランダのエールディヴィジで3位につけるサプライズクラブ、NECナイメヘンが1年間獲得した。買い取りオプションは付いていないとされる。

しかし、オランダ東部ヘルダーラント州で数カ月を過ごした今、言えることがある。ナイメヘンのテクニカルディレクター、カルロス・アールベルスが「貴重な戦力」と見込んだカバルは、その正反対だった。

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カバルもナイメヘンも期待を大きく下回る

とはいえ、その原因をカバル一人に求めるのは公平ではない。ディック・シュロイダー監督の下、昨年は爽快な攻撃サッカーで魅了したナイメヘンも、今季はここまで振るわない。13節を終えてわずか3勝、勝ち点14の12位で、入れ替え戦出場圏との差はわずか4ポイントだ。

加えて、シーズン序盤には深刻な負傷者問題にも見舞われた。カバル個人にとっては本来、出場機会につながる状況であり、第6節までに先発2回を含む4試合に出場した。問題は、カバル自身も守備陣もチーム全体も、出来がかなり悪かったことだ。

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カバルにとって、そしてナイメヘンへの期限付き移籍全体にとっても最大の不名誉となりかねない出来事は、昇格組SCカンブールに0-3で敗れた試合での低調なプレーからわずか数日後に起きた。カバルはその試合で90分間プレーしていた。ナイメヘンはチャンピオンズリーグ予選でボデ／グリムトに1-3、0-3で大敗した後、ヨーロッパリーグ初戦でユヴェントスの敵地に乗り込んだ。

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「完全に失敗した」カバルのユヴェントス戦

先発したカバルの出来は、0-5で大敗したチーム全体よりもさらに少し悪かった。前半終了時点ですでに0-3。カバルは2失点に関与した。特に3点目では、タイミングの悪いスライディングでPKを与え、ニック・ヴォルテマーデのユヴェントスでの初ゴールにつながった。

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オランダ最古のサッカー専門誌Voetbal Internationalはカバルに10点満点中3点を付けた。NECの選手の中で群を抜いて低い評価だった。地方紙De Gelderlander はこう記した。「シュロイダーが絶対に続けてはいけないのは、アルムゲラ・カバルの起用だ。このDFは何週間もNECで最も弱い部分であり、現時点でこのレベルにまったく対応できていない。それでもシュロイダーは何度も彼を先発させる。理解できない」。De Telegraafは、カバルがユヴェントス戦で「完全に失敗した」と評した。

シュロイダー監督はさらに踏み込み、期限付き移籍中の選手を公然と批判した。「なぜカバルを起用し続けるのか？ ほかに選択肢がないからだ」と話し、こう続けた。「彼は非常に苦しんでいる。それは誰の目にも明らかだ。加入したばかりの若い選手だが、プレーしなければならない。守備はまだまったく安定していない」

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ユヴェントス戦での惨敗以降、カバルは起用されず

かつてニュルンベルクとボーフムで監督を務めたテレビ解説者ヘルトヤン・フェルベークは、その後ESPNでシュロイダーを批判した。「この選手にとって致命的だ。彼には3部リーグでの経験しかないのに、今は突然、厳しい状況に放り込まれている」と64歳のフェルベークは語った。「最初の失点では相手選手を走らせてしまい、まったくサポートもない。それはシュロイダーのシステムと関係している」。元プロ選手のケース・ライクスも同意した。「シュロイダーの言うことは正しいかもしれないが、決して公の場で口にすべきではない。私が選手なら、翌日の練習に行きたくない。事実上、少し見放されたようなものだ」

シュロイダーは左利きのカバルを3バックの右に起用し、カバルが先発した3試合では11失点を喫した。それ以来、監督はカバルを起用していない。与えた出場機会は、ヨーロッパリーグのレフスキ・ソフィア戦、1-1の後半アディショナルタイム2分に途中出場させた一度だけだ。リーグ戦では直近9試合連続で出場機会のないままベンチに座っている。

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一因はポジション争いが激しくなったことだ。シュロイダーには今、守備陣で再び多くの選択肢がある。また、クラブはトリノでのカバルのプレーを受けてすぐに動いた。わずか11日後、アタランタとの契約を解除して無所属となっていた元レヴァークーゼンのミッチェル・バッカーを、スペインでの6日間のトレーニングキャンプに練習参加させた。

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BVBはカバルの期限付き移籍を早期に打ち切るのか？

10月初め、26歳のバッカーはシーズン終了までの契約を結んだ。カバルが務めるポジションに加え、左MFでもプレーできる。ここまで4試合に出場したバッカーの出場時間は、すでにカバルの半分をわずかに上回る。初先発となったユトレヒト戦では90分間プレーし、先制点をアシスト。ナイメヘンは3-2で勝利し、8月末以来となるリーグ戦での勝ち点3を手にした。

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現状では、カバルの先行きは極めて暗い。オランダでの生活が始まってから、まだ8試合、320分しかプレーしていない。ナイメヘンは年末までにあと8試合を予定している。それでもカバルがまったく出場できなければ、BVBは期限付き移籍の早期打ち切りを検討しなければならないだろう。

だが、そうなったとしても、一つのクラブで腰を据えて定着し、信頼と継続的な出場機会を得るには程遠い。ドルトムントでも、それは期待できない。ラミ・ベンセバイニの契約は来夏に満了し、更新されない可能性もある。しかし、ダニエル・スヴェンソン、マクシミリアン・バイアー、そして最近多額の資金を投じて獲得したカウア・プラテスがいるBVBの未来は、ほかの選手たちのものだ。

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アルムゲラ・カバルのプロキャリア一覧