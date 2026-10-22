FCバイエルン・ミュンヘンとアーセナルのチャンピオンズリーグでの大一番（2-2）の際、ドイツ代表のクロップ監督はまず、ニコロ・トレソルディをブルージュで視察することを明かした。「ニコは素晴らしい若者だ。大きく成長してきたし、まだ非常に大きな伸びしろがある」とDAZNのマイクに語ったクロップ監督は、続いて現在絶好調のもう一人のドイツ人ストライカーに言及した。「ニクラス・フュルクルクはブンデスリーガで次々とゴールを決めている。でも、彼は33歳だ。それは私のせいではない」

クロップ監督はこう続けた。「我々には現在があり、中期的な未来と長期的な未来がある。現在はもちろん、うまくいく可能性がある。中期的にも、場合によっては長期的にもそうかもしれない。だから今は見極めなければならない」。一方で、フュルクルクの年齢が招集を妨げるわけでは決してないと強調した。「リオネル・メッシはつい最近、何歳だったかな、39歳か40歳でワールドカップに出場した。だから可能ではある。ただ、まずはニクラスが戻ってきて、今のようなプレーをしていることがうれしい。彼には身体的な問題があった。何が原因だったにせよね。そして今は、これまでになくフレッシュに見える。だから何も問題はない」

11月初めの次回招集でフュルクルクが実際に候補となるかについて、クロップ監督は明言を避けた。ただ、ベテランの成績は招集を強く後押しするものだろう。ウェストハム・ユナイテッドとACミランでの悲惨な2年間を経て、今夏ヴェルダー・ブレーメンに復帰したドイツ代表通算24試合出場のフュルクルクは、公式戦7試合で7ゴールを記録。バイヤー・レヴァークーゼンのパトリック・シックと並び、ブンデスリーガの得点ランキング首位に立っている。

ニクラス・フュルクルク、ドイツ代表復帰へ？ 招集を推す声が増加

スポーツディレクターのルディ・フェラーは最近、ドイツ代表復帰への扉を公に開いた。「最終的に決めるのはパフォーマンス、そして代表監督だ」とビルト紙に語っている。フュルクルクが最後にドイツ代表としてピッチに立ったのは、2025年6月のフランス戦（0-2）だった。その後は度重なる負傷に悩まされ、イングランドとイタリアでの在籍期間にも十分な結果を残せなかった。

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ドイツ代表歴代最多出場のローター・マテウスも最近、招集を強く支持した。フュルクルクは「いい人物」で「周囲から好かれている」。そして何より重要なのは、「ゴールを決めていることだ。誰よりも多く決めている。これが招集の根拠にならないというのなら」と、スポンサーのインターウェッテンのイベントで語った。さらに、現状では競争相手も不足していると強調した。「もちろん、我々にはこうしたセンターフォワードが足りない。いつも若い選手について話しているが、ゴールで結果を示し、招集に値する根拠を示しているのはニクラス・フュルクルクだけだ」。マテウスにとって、先日も負傷により代表から離脱したカイ・ハヴァーツは本来のセンターフォワードではない。ティム・クラインディーンストはボルシア・メンヒェングラートバッハで再び負傷し、ニック・ヴォルテマーデは「調子を取り戻そうとしている。ユルゲン・クロップもそこを見るべきだ」という。

一方、フュルクルク自身は、ドイツ代表復帰を巡って高まる議論について話すつもりはない。「僕はメディアに対していつも敬意を持って接していると思う。だから、メディアも僕を尊重し始めてくれたらうれしい。もうその話はしたくないと44回言っているのだから、これ以上話題にしないでもらえたらうれしい」と先週末に語った。

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ニコ・トレソルディが招集されないとみられる理由

一方、トレソルディ（公式戦13試合で9ゴール）は、次の代表活動ではまだ招集の対象にならないとみられる。ドイツとイタリアにルーツを持つ同選手は、来夏のU-21欧州選手権が終わってから代表としてプレーする国を決めたいと、最近何度も明言している。22歳のトレソルディは、その出自からイタリア、ドイツ、アルゼンチンのいずれの代表でもプレーできる。ネーションズリーグに出場すれば、自ら選ぶことはできなくなる。

そのためクロップ監督はDAZNで、トレソルディにプレッシャーをかけるつもりはないことをにじませた。「彼自身が、決められる時が来たら決めなければならない。それでまったく構わない」と語った。一方で、代表チームとしては基本的に「誰かを追いかけ回す必要はない」としつつ、これは「トレソルディに向けた発言ではない」と付け加えた。