「それは無意識の反応だった」…イライアス・ベン・サギールがモロッコのファンに謝罪のメッセージを送る

ここ数週間、アフリカサッカー連盟（CAF）による2025年アフリカネイションズカップ決勝戦に関する決定を受け、セネガルとモロッコの間で緊張が高まっていた。

CAFは、セネガルがアフリカネイションズカップ決勝から撤退したとみなし、優勝タイトルをモロッコに授与することを決定した。

モロッコのウェブサイト「Hesport」によると、国際試合の休止期間中、スタッド・ド・フランスで行われた昨日の優勝セレモニーにおいて、セネガル代表のスター選手たちが優勝を祝う投稿に、一部のモロッコ人選手が「いいね」を押したことで危機が勃発した。なお、この優勝の正当性については、依然として国際的な法的争点となっている。

同サイトによると、拡散された写真には、イスマイル・サイバリ、シャディ・リヤド、エリアス・ベン・サギールに加え、サミール・アル・ムラビット、オサマ・タルガリン、ヤシン・キシュタといったスター選手たちが関与している様子が映っており、これによりファンからの批判はさらに激化した。

この騒動に関与した選手の一部は、ここ数時間で事態について謝罪しており、レバークーゼンのイリアス・ベン・サギールもそれに加わった。

ベン・サギールはソーシャルメディアを通じて次のように述べた。「今週末、ソーシャルメディア上で起きたことについて、皆さんに簡単に話したい。まず何よりも、私の行動が不適切だったかもしれないと認識しているため、皆さんに直接お伝えしたい。」

彼は続けて、「それは、私がよく知っている人物に対する、無意識で、ほぼ反射的な反応でした。その行動に真の意図は一切なく、単に彼の投稿に反応することに慣れていたからです」と述べた。

さらに彼はこう付け加えた。「事態に気づいた瞬間、すぐに『いいね』を削除しました。改めて強調したいのは、私は何よりもまずモロッコ人だということです。私は祖国を深く愛しており、幼い頃から選んだ代表チームの一員であることを誇りに思っています」。

そして次のように締めくくった。「そのため、すべてのサポーターの皆様に心からの謝罪を申し上げ、誤解を解きたい。今は、一日も早くピッチに戻り、皆様の信頼に応えられることを願っている。そこでは、すべての選手が最高のパフォーマンスを発揮するからだ」。

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