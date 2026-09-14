「この半年の間に、マックスはクラブ内でより心を開くようになったと思う。カールハインツと私、もちろんヘルベルト・ハイナーも含めて、以前よりも彼からあらゆることについてはるかに詳しく報告を受けるようになった」と、ヘーネスは月曜夜、バイエルンのバスケットボール部門創設80周年のガラで語った。ヘーネスは、ヘルベルト・ハイナー会長、カールハインツ・ルンメニゲと同様に、ミュンヘンのクラブの強大な監査役会に名を連ねている。

ここ数カ月のこうした前向きな変化以前、エーベルはバイエルンで「やや一匹おおかみのような存在だった。それは我々の気に入らなかった。だが、彼はそれを根本的に変えた。その点で素晴らしい仕事をした」と、ヘーネスによれば語られている。

5月末のDFBポカール決勝、VfBシュツットガルト戦の直前には、ヘーネスはなおエーベルに批判的な発言をしていた。彼の仕事には「疑念」があり、新契約を得る可能性は「60対40」にすぎないと、当時シュピーゲルのインタビューで語っていた。ただ、7月末のテーガーンゼーでのトレーニングキャンプでは、エーベルの契約延長の見通しが「100パーセント」に上昇したとヘーネスは強調していた。

ウリ・ヘーネス、バイエルンの夏の移籍をめぐりマックス・エーベルを称賛

この発言について、ヘーネスは内部で「十分な怒り」を買ったと今回明かした。「でも、あの日に80パーセントと言っていたら、もっと大きな騒ぎになっていただろう。だから、あれはペストとコレラの間のような答えだった」

エーベルの評価が急速に高まった理由として、ヘーネスは、より良くなったとされるコミュニケーション方針に加え、夏の移籍を早い段階でまとめたことも挙げた。「選手たちはできるだけ早く獲得すべきだ、なぜならW杯後にはより高くなる可能性があるからだ、という我々の提案を、彼は100パーセント実行した」とヘーネスは称賛した。ナサニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリは、それぞれ5000万で7月初旬にミュンヘンへ移籍してきた。

「我々が提示した予算についても――およそ5000万まで投資したいと考えていたが――下回った。売却によってほぼ7000万が入ってきたので、実際に投資したのは3000万だけだったと思う。だから、そこでは良い仕事がなされた」とヘーネスは評価した。