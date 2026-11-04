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ブルーノ・フェルナンデスは、チャンピオンズリーグでローマを相手に劇的な逆転勝利に貢献した後、マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督への支持を公に表明した。ポルトガル人MFは、チームの戦術を公に批判したことを受け、キャリック監督が最近自身を起用から外したのは正しい判断だったと認めた。

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ユナイテッド、欧州の舞台で劇的な逆転勝利

フェルナンデスの活躍により、ユナイテッドはチャンピオンズリーグでローマに3-2で勝利し、貴重な白星を挙げた。プレミアリーグのクラブは2点差を覆し、9試合続いていた未勝利に終止符を打った。

ポルトガル人選手は今季最高のパフォーマンスで逆転劇の口火を切った。32歳のフェルナンデスはPKを決めると、マテウス・クーニャの同点ゴールを演出。1986年以来となる最悪のシーズンスタートを受けてチームへの重圧が高まる中、この勝利はその重圧を和らげるものとなった。

フェルナンデス、先発落ちは自らの責任と認める

ポルトガル人MFは最近、チームの戦術を批判して懲戒処分を受けた。批判したのはコモに1-4で大敗した後のことだ。その後、カリック監督はフェルナンデスを先発から外し、ボーンマス戦ではベンチに置いた。ローマ戦の勝利後、フェルナンデスはこの件について直接語り、監督の判断を支持。両者の関係を巡る広範な憶測についても説明した。

「厳しい状況だった。メディアでは多くの憶測が飛び交った」とフェルナンデスはアマゾン・プライムに語った。「私と監督の間に起きた多くのことについて、嘘が数多く出回った。私たちは話し合ってわだかまりを解消した。その後、私が結果を出せていないから、監督は私をベンチに置くと決めた。みんな、私の発言に対する罰だと思っていた。もしそうだったのなら、妥当な判断だ。決断を下すのは監督だからだ」

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続くメディアの憶測を否定

フェルナンデスは、オールド・トラッフォードのロッカールームにより深刻な亀裂があるとの噂も否定した。この件でクラブへの献身が変わることはないと断言している。

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「監督やスタッフ、このクラブのすべての選手に対する信頼は変わらない」と続けた。「そして、この先の試合すべてに、何としてでも勝ちたいという目標も変わらない」

さらに、チームがカリック監督の職を守るためだけに戦っているとの見方も退けた。「私たちは誰かの職を守る必要はない。クラブにとっても、選手たちにとっても、あの勝利が必要だった」と強調した。

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国内での戦いに再び集中

欧州の舞台での劇的な勝利は、厳しい状況にあるシーズンを立て直すために、マンチェスター・ユナイテッドが必要としていた足掛かりとなった。チームは不振を正そうと、舞台裏で懸命に取り組んできた。

国内での戦いに再び目を向ける中、カリック監督はフェルナンデスが取り戻した調子を維持することを期待するだろう。ユナイテッドは今季、プレミアリーグでここまでわずか1勝。日曜日のアストン・ヴィラ戦で連勝を目指す。