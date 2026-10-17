「我々が何をしようとしているかは、はっきり伝えてきた。マヌがナンバーワンであり、ヨナスの出場時間を増やしたい」Sky で土曜夕方、ヨナス・ウルビヒが近いうちにマヌエル・ノイアーに代わって正GKになる可能性を問われたコンパニは、バイエルンが引き続き当初の計画を堅持する考えを明確にした。

その計画の実行は「マヌのリーダーシップ、人間性、そしてパフォーマンスがなければ不可能だった」と、コンパニはノイアーを称えた。40歳のノイアーは、先週アウクスブルクで行われた不運な一戦（2-2）でのミスを受け、各方面から批判されていた。足の問題により、ノイアーは週半ばに行われたチャンピオンズリーグのバイキング・スタバンゲル戦（3-3）を欠場し、ライプツィヒ戦にも出場できなかった。

そのため、土曜日もウルビヒがFCBのゴールを守った。23歳の今季4試合目の出場だった。ウルビヒは今すぐノイアーに代わって正GKに定着する準備ができているのか。それとも、少なくとも今季終了までは優秀な第2GKを務め続けるのか。「皆さんは今、優秀な第2GKと言っている。だが、最初はそう言っていなかった。それは我々自身が築き上げた評価だ」とコンパニは指摘した。2025年初めにケルンからウルビヒを獲得した後、若いGKがいつか本当にノイアーの後継者になれるのかについて、世間には今よりもはるかに強い懐疑的な見方があったためだ。

バイエルン：ヴァンサン・コンパニ、ヨナス・ウルビヒの成長を特に称賛

コンパニは、ウルビヒがドイツA代表選手にまで成長できたのは、主にバイエルンのGKコーチ、ミヒャエル・レヒナーと「彼のチーム、そしてヨナス、マヌ、ウレ（スヴェン・ウルライヒ、編集部注）」のおかげだと強調した。「多くのチームが、我々の今の状況を望んでいる」とベルギー人指揮官は付け加えた。

ノイアーが今後の試合も欠場する必要があるかどうかは、まだ分かっていない。世界最優秀GKに複数回選ばれたノイアーの契約は今季終了時に満了し、来夏の現役引退が有力視されている。その場合、計画通りウルビヒが最多優勝を誇るバイエルンの新たな正GKとなる見込みだ。ウルビヒの契約は2029年まで残っている。