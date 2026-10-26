日曜夜、Sky90でドイツ代表歴代最多出場のマテウス氏は、VfBシュトゥットガルトのFWデニズ・ウンダフが、キャプテンとして新たな責任を負ったことで、やや萎縮している可能性があると語った。

「少なくとも、そう見える。以前のような軽やかさがなく、笑顔も失っている。考えすぎているのかもしれない」とマテウス氏は説明した。ウンダフからすぐにキャプテンマークを取り上げるべきではないとしながらも、「だが、キャプテンにしたことは彼のためにならなかったのかもしれない。自分自身のことで頭がいっぱいになっているからだ」と続けた。

今シーズンからMFアタカン・カラゾルに代わってキャプテンを務めるウンダフは、現在やや調子を落としている。30歳のFWは2026/27シーズン、全大会通算の公式戦11試合でわずか1得点。ブンデスリーガでは7試合に出場して、まだゴールがない。

シュトゥットガルトがリーグ戦で15位にとどまっているのも、その一因がある。ここまでの7試合で獲得した勝ち点はわずか6で、直近ではそれまで勝ち点のなかった最下位ボルシア・メンヒェングラートバッハに2-3で敗れた。

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デニズ・ウンダフとVfBシュトゥットガルトの今後は？

マテウス氏によれば、ボルシアMG戦での敗北はウンダフとVfBにとって「さらなる打撃」だった。「この2年間、彼の頭の中では本当に多くのことが起きた。彼はどこから来て、何を成し遂げてきたのか。ドイツ中が彼について話している。ドイツを世界王者にするゴールを決める救世主だ、と。そして突然、キャプテンになった。彼にとって、頭で受け止めるには多くのことがあった」

マテウス氏は、キャプテンとなったウンダフには「チームに対する特別な責任」がさらに加わったと指摘した。「監督ほどではないが、キャプテンになると、何年もずっとうまくやってきたことから気をそらしかねない事柄を抱えることになる」

シュトゥットガルトとウンダフは水曜日、DFBポカールでSCパーダーボルンと対戦する。続く土曜日には、セバスティアン・ヘーネス監督率いるチームがブンデスリーガでバイエル・レヴァークーゼンの敵地に乗り込む。