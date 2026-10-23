クロップは、バイエルン・ミュンヘンとアーセナルによるチャンピオンズリーグの試合（2-2）のハーフタイムに、DAZNでバイエルンのヴァンサン・コンパニ監督の戦術システムについて批判的な見解を述べた。

これについてカーンは「彼が代表監督なのか、それともまだサッカー解説者なのか、まず考えなければならなかった。あれは典型的なサッカー解説者の発言だった。当然、クラブの監督への批判と受け取られる可能性があることは、ユルゲン・クロップも分かっているべきだと思う」と語った。

クロップは、1-1で迎えたこの試合のハーフタイム中のインタビューで、自身が試合をどう見ているかを明かしていた。ドイツ代表選手を特に意識して観戦しているのかと問われると、何年も前からサッカーの試合を「普通に」見ることはなくなったと答えた。

続けて、バイエルンの守備についてこう語った。「バイエルンがボールを持っていないときに何をしているのか、今に至るまで完全には理解できていない。もっと学びたい。ハイブリッドだったり、マンツーマンだったり、マンツーマンではなくなってゾーンで守ったりする。言ってみれば、私はまだ学んでいるところだ」

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ユルゲン・クロップはバイエルンでのハリー・ケインの役割について何を語ったのか？

ドイツ代表監督の目に特に留まったのは、ケインの動きだった。「先ほど『ハリー・ケインは今日はどこにでもいる』と言っていましたね。ボールを持っているときなら、まったく問題ないと思う。だが、深くブロックを敷いているときではなく、中盤でプレスをかけているときに、ハリー・ケインが最終ラインにいるのを見ると……」。クロップはいったん言葉を切ったが、さらにこう続けた。「とはいえ、私はサッカー界の教皇ではない。誰もが好きなようにやっていい。ただ、まだ完全には理解できていない」

カーンは、代表監督がこの発言で一線を越えたと考えている。元GKは、ワールドカップでクロップが前任者のユリアン・ナーゲルスマンについて「まだ」代表監督だと述べた発言も引き合いに出した。「彼は当時も、ユリアン・ナーゲルスマンについて『まだ代表監督だ』と言った、私には問題があると思える発言で、すでにこういうことを始めていた。あれは勢い余って出た発言だったとされているが」とカーンは語った。

元バイエルン会長は、監督同士の連帯を訴えた。「ここでは監督同士の仲間意識も少し問われていると思う。特に代表監督なら、自分が何を言っているのかを正確に分かっていなければならない。そうした発言によって、まさに今起きているように、私たちがその言葉について議論することになり得るからだ。代表監督からは普通聞かれない言葉なので、私は驚いた」とカーンは説明した。

その後の記者会見では、バイエルンのコンパニ監督もクロップの発言について問われた。ベルギー人指揮官は「それについては何も言わない。次の質問を」と、ごく短く答えてかわした。

カーンもハリー・ケインの役割に疑問

一方、カーン自身もケインの役割に疑問を示した。「アーセナル戦では、チーム全体が少し慎重にプレーしていると初めて感じた。ハリー・ケインには中盤でも強みがあり、素晴らしいパスを出せるのだから、ときどき中盤に下がるのはいい。それは理解できる。ただ、自陣のペナルティーエリア付近でプレーしていたことについては、正直に言って、少なくとも疑問に思った」と 語った。

カーンは、ストライカーが「中盤でも強みがあるから、ときどきそこへ下がるのは普通のことだ。パス能力がその一例だ」と付け加えた。「ただ、それによってチーム全体の配置を乱さないよう、もちろん気をつけなければならない。ほかの選手たちが『あれ、うちのセンターフォワードが突然、ここ、PKスポットにいる』となるわけだ。それが本当に監督の意図したことだったのかは疑わしい」