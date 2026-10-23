クロップは、バイエルン・ミュンヘンとアーセナルのチャンピオンズリーグでの一戦（2-2）のハーフタイムに、DAZN でバイエルンを率いるヴァンサン・コンパニの戦術システムに批判的な見解を示していた。

これについてカーンは、「彼は代表監督なのか、それともまだサッカー解説者なのか、まず考えなければならなかった。あの発言は、いかにもサッカー解説者らしいものだった。もちろん、クラブの監督に対する批判とも受け取られかねない。ユルゲン・クロップも、そのことは分かっているはずだ」と語った。

クロップは1-1で迎えたハーフタイムのインタビューで、試合をどう見ているかを明かしていた。ドイツ代表選手に特に注目して観戦しているのかと問われると、何年も前からサッカーの試合を「普通に」見ることはなくなったと答えた。

続けて、バイエルンの守備についてこう話した。「バイエルンがボールを持っていないときに何をしているのか、いまだに完全には理解できていない。もっと勉強したい。ハイブリッドだったり、マンツーマンだったり、マンツーマンではなくなってゾーンで守ったりする。そういう意味では、私もまだ学んでいるところだ」

Getty

ユルゲン・クロップはバイエルンでのハリー・ケインの役割について何を語ったのか？

ドイツ代表監督が特に注目したのは、ケインの動きだった。「先ほど『今日はハリー・ケインがどこにでもいる』と言っていた。ボールを持っているときなら、私はまったく問題ないと思う。ただ、ハリー・ケインが最終ラインにいるのを見たとき、それが低い位置に構える守備ブロックではなく、中盤でプレスをかけている場面なら……」。クロップはそこでいったん言葉を切ったが、こう続けた。「ただ、私はサッカー界の教皇ではない。誰もが好きなようにやっていい。それでも、私はまだ完全には理解できていない」

カーンは、ドイツ代表監督がこれらの発言で一線を越えたとみている。元GKは、クロップがワールドカップで前任者のユリアン・ナーゲルスマンについて、彼は「まだ」ドイツ代表監督だと語った発言も引き合いに出した。「彼はあのときも、私には問題があると思える発言をしていた。ユリアン・ナーゲルスマンについて『まだドイツ代表監督だ』と言ったときだ。あれは興奮のあまり出た言葉だったとされているが」とカーンは述べた。

バイエルンの元取締役会長は、監督同士の連帯も訴えた。「これは監督同士の仲間意識にも少し関わる話だと思う。特にドイツ代表監督は、自分が何を言っているのかを正確に分かっていなければならない。あの発言によって、今まさに起きているように、我々がその言葉について議論することになるからだ。代表監督があのようなことを言うのは普通ではないので、驚いた」と説明した。

その後の記者会見では、バイエルンのコンパニ監督もクロップの発言について質問された。ベルギー人指揮官は「それについては何も言わない。次の質問を」と短く答え、取り合わなかった。