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ユルゲン・クロップ監督の下で初めてDFBの代表活動に参加して以来、フロリアン・ヴィルツはリヴァプールでも調子を上げている。両者に関係はあるのだろうか。

少なくとも、クロップ監督自身はそう考えていない。木曜日の記者会見で、9月末から10月初めにかけての代表戦以降、ドイツの逸材がリヴァプールで得点とアシストのペースを大幅に上げていることについて問われると、その主な要因はヴィルツの「並外れた能力」だと語った。

「フロリアンはいずれリヴァプールに馴染むと、私はずっと言ってきた。加入した当時は難しい時期だった。ほかにもっと重要なことがあり、チームが十分に機能していなかったため、彼がその中に溶け込むのは簡単ではなかった」とクロップ監督は、金曜日にセルビアで行われるネーションズリーグの試合を前に説明した。この発言には、ヴィルツのデビューシーズンが始まる前に起きたディオゴ・ジョタの悲劇的な死を指す意味もあった。

結局のところ、ヴィルツが「時間とともに」アンフィールドでよりうまくやれるようになっていることに「驚きはない」とクロップ監督は話した。一方で、ヴィルツが頻繁に連絡を取り、「密に」協力している代表選手の一人であることも認めた。さらに「最高の状態にあるフロリアン・ヴィルツは、我々が目標を達成する上で非常に大きな力になる」と明言した。

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7月末に始まったクロップ監督の最初の任期の早い段階から、ヴィルツに好影響を与えていたのではないか。最近、DFB代表に復帰したニクラス・フュルクルクもそう推測していた。「彼はイングランドについて特別な視点を持ち、現地の状況を見極められる」とフュルクルクはクロップ監督について語り、ここ数週間のヴィルツの調子の上昇を巡って、こう続けた。「フロリアン・ヴィルツについて、大人数の代表メンバーに選ばれる前と後、つまりユルゲン・クロップと初めて一緒に仕事をする前と後のスタッツを見ました」

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「そこで誰かが改めて手を差し伸べ、話に耳を傾けてくれたように感じます。現地の状況や場所を知る人、そこでの事情を理解している人と話せるのは、やはり助けになります」。フュルクルクはクロップ監督自身がリヴァプールで過ごした経歴を踏まえ、「全体を広く見渡せるのは役に立ちます」と付け加えた。

Getty Images

クロップ監督の就任後、ヴィルツはリヴァプールでも調子を上げたのか？

9月に大人数の代表メンバーの一員として初めてクロップ監督の指導を受ける前、ヴィルツはイングランドでジェイミー・キャラガーらテレビ解説者から厳しい批判を浴びており、リヴァプールでの公式戦6試合でアシストはわずか1つだった。クロップ監督時代最初のDFB代表活動から戻って以降、特にセルビア戦では素晴らしいプレーを見せ、2得点4アシストを記録した。

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ヴィルツ自身も、クロップ監督が代表選手、とりわけ自分に熱心に関わっていることを認め、リヴァプールにいる間、普段どのようなやり取りをしているかを説明した。

「たいてい試合後に短いメッセージをくれます。うまくいった時は祝福してくれますが、良くなかった時も伝えてくれます」と23歳のヴィルツは語った。批判を受けることもありがたいという。「もちろん、その瞬間はそう思えません」が、クロップ監督が自身のプレーのミスを指摘してくれることは非常に役立つと感じており、間接的に感謝も示した。「代表監督がこれほど時間を割いてクラブでの試合を見て、意見を伝えてくれるのは当たり前のことではありません。それほど関心を持ってくれていることを、とてもうれしく思います」

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火曜日にはフュルクルクも、クロップ監督について似たようなことを話していた。直接話した際、クロップ監督がヴェルダー・ブレーメンでの取り組みやプレースタイルについて詳しく知っていたことに驚かされたという。

クロップ監督は「ブレーメンで自分たちがやっていることをたくさん知っていました。それは高く評価しています。代表監督がすべての試合を90分間見られるわけではありません。それでも彼は多くのことを知り、試合からさまざまなことを読み取っていました。代表監督にそこまで期待していなかったので、良い意味で驚きました」とフュルクルクは強調した。