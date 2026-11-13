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モーガン・ロジャースが、チェルシーのチームメイトであるコール・パーマーを熱く擁護した。パーマーにはイングランド代表でプレーする意欲が欠けているとの見方を「嘘だ」と一蹴している。この発言に先立ち、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、パーマーが負傷を理由に代表を複数回辞退したことを受け、招集に応じられるかどうかに疑問を呈していた。

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ロジャーズ、「ばかげた」主張に反論

チェルシーのスター選手は、24歳のパーマーがイングランド代表に十分尽くしていないとの見方を受け、パーマーを擁護した。議論は、トゥヘル監督が、パーマーは筋肉の問題で最近の代表活動を辞退したことで、アピールする機会を何度か逃したと指摘したことで激化した。パーマーは現在コンディションが整っているものの、11月のUEFAネーションズリーグ、クロアチア戦とスペイン戦に臨むメンバーから外れた。

マンチェスター・シティの下部組織でパーマーとともに育ったロジャーズは、この状況を説明するうえで特別な立場にあると感じている。イングランドがウェンブリーでクロアチアに2-1で勝利した後、ロジャーズはチェルシーの司令塔に向けられる疑念について、明確に思いを語った。「それは事実ではない。彼はここにいたいと思っている。招集され、ここに来て、これまでずっとそうしてきたように国を代表してプレーしたかったんだ。みんなニュースとして捉えて、安易なことを言っているだけだ」と、ロジャーズはBBCラジオ5ライブに語った。

長期的な将来を見据えた調整

問題の中心にあるのは、パーマーの長期的な身体の健康とみられる。スタンフォード・ブリッジで飛躍のシーズンを過ごして以来、この創造性豊かなMFは繰り返すけがに悩まされ、過去2年間の代表出場はわずか3試合にとどまっている。ロジャーズは、大きな故障を招くリスクを冒すのではなく、今後何年もトップレベルでプレーできるよう、パーマーは自身の体について難しい決断を迫られてきたと説明した。

「昨年、彼がけがで苦しい1年を過ごしたことはみんな知っている。個人的にも、彼がそれ以来ずっとけがと付き合ってきたことを知っている。昨年はけがでかなり落ち込んでいたし、ピッチ上でも本来の自分を100％出せているとは感じていなかった。だから、彼はここに来たいし、最高の自分でありたいと思っている。当然だ。そう思わない人がいるだろうか。でも、自分の体のことも考えなければならない」とロジャーズは続けた。

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イングランド代表でプレーしたいという思い

ロジャーズはさらにパーマーの心境について語り、本人は今もイングランド代表のユニフォームを着てプレーすることを強く望んでいると指摘した。競技への情熱は明らかだとして、パーマーが国のためにプレーすることをためらっているという見方を退けた。また、批判する人々にもっと思いやりを持つよう求め、長い目で見れば、出場負荷の管理は選手本人と代表チーム双方にとって「より大きな利益」のために欠かせないとの考えを示した。

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次の試合 ESP UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 ENG 視聴する

「彼はあと10～15年プレーしたいと思っているし、自分自身を管理しなければならない。より大きな利益のために短期的に自分を調整する必要があるなら、そうしなければならないし、それを全面的に支持すべきだ。イングランドとは関係ないし、イングランド代表でプレーしたくないということでもない。イングランド代表でプレーしたい人を疑うなんて、本当にばかげている。彼の喜びや笑顔を見れば、どれほどサッカーを愛しているか分かる。だから正直、僕には理解できないし、彼にも理解できない。でも、彼が向き合わなければならないことなんだ。彼がここに来て、国のためにプレーしたいと思っていることは断言できる」とロジャーズは話した。

マドリードでネーションズリーグの栄冠を狙うイングランド

イングランドはクロアチアとの接戦を制し、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めた。この試合では主将ハリー・ケインが歴史的な節目を迎えた。ロジャーズの先制点でイングランドがリードしたが、クロアチアも粘りを見せ、後半早々にピーター・スチッチが同点弾を決めた。勝負を決めたのは64分。代表通算出場記録を更新する126試合目に臨んだケインが、重要なPKを冷静に決めて勝利をもたらした。

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次戦、ロジャーズとチームメイトはこの好調を維持し、日曜日にマドリードで行われるスペインとの重要なアウェー戦に臨む。現欧州王者に勝利すれば、イングランドのネーションズリーグ・グループA3首位が正式に確定する。