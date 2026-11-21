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ミハイロ・ムドリクがアンドリー・シェフチェンコを嘘つきだと非難し、ウィンガーのドーピングによる出場停止を巡る対立が激化している。トッテナムに期限付き移籍中のムドリクは、ウクライナサッカー協会が自身の陽性反応に関する調査を意図的に誤導したことを示す確かな証拠があると主張した。

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ムドリク、シェフチェンコを「嘘つき」と非難

ドーピング違反によるムドリクの長期出場停止を巡る対立が、激しさを増している。トッテナムのウィンガーは、ウクライナサッカー協会（UAF）のシェフチェンコ会長が嘘をついていると 公然と非難した 。現在チェルシーから1シーズンの期限付き移籍中であるムドリクには、2024年11月から2026年7月までの 出場停止処分が科されている 。

処分は、禁止薬物メルドニウムの検査で陽性反応が出たことを受けて科された。ムドリクは、検査で陽性となり、その後出場から遠ざかることになった責任はUAFにあると強く主張。ウクライナ代表での活動中に禁止薬物が体内に入ったと考えている。

シェフチェンコ、虚偽の責任転嫁を主張

シェフチェンコの 最近の発言 を受け、舌戦は一気に激化した。チェルシーとACミランでプレーした元ストライカーは、ムドリクの代理人らがUAF職員に対し、陽性反応の責任を虚偽の形で引き受けるよう繰り返し求めたと主張した。

シェフチェンコはムドリクの訴えを「我々の人間に対する根拠のない中傷」と呼び、撤回を要求した。しかしムドリクは金曜日に発表した声明で、この主張を強く否定した。

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「私も代理人も、そのような要求は一切していない」。BBCが伝えたムドリクの言葉だ。疑惑をきっぱりと否定している。

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ウィンガー、隠蔽を示す証拠があると主張

ムドリクは、UAFがこの問題から距離を置くため、調査を積極的に誤導しようとしたと主張している。また、協会が返答を繰り返し遅らせ、重要な文書を弁護士に意図的に渡さなかったとも非難した。

「私と私のチームは、どうすれば私がメルドニウムにさらされた可能性があるのか、また、もし責任を負う人がいるなら誰なのかを明らかにするため、UAFに繰り返し協力を求めた」とムドリクは説明した。「当時UAFに送った複数の書簡で、私の弁護士は、独立して検証できる真実の情報を求めていると明確に伝えていた。そのうちの1通が今日これまでにUAFからメディアに流出したが、弁護士が『真実で、検証可能かつ信頼できる情報』を求めていたことがはっきりと示されている。

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「さらに、UAFは繰り返し非協力的で、この件から距離を置くために私のチームを誤導しようとさえした。例えば、UAFの職員は私の聴聞会で、私がUAFのサプリメントを使用していなかったと証言し、シェフチェンコ氏も声明でその主張を繰り返している。しかし、私はUAFのトレーニングキャンプ中にその製品を使用していたことを証明するWhatsAppのメッセージを持っている。つまり、彼らが繰り返している主張が誤りだと証明する証拠がある」

長期化の恐れがある対立

この公然の衝突は、ウクライナで最も注目を集める現役選手と同国のサッカー協会との関係が完全に破綻したことを浮き彫りにしている。シェフチェンコが会長を務める間、ムドリクの代表での将来は極めて厳しいものに見える。