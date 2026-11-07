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トーマス・トゥヘル監督は、最新のイングランド代表メンバーからコール・パーマーを外した判断を変えていない。発表前にチェルシーの司令塔へ連絡する必要すら感じなかったと認めた。パーマーはチェルシーでコンディションと調子を取り戻しているが、ドイツ人指揮官は、継続的に出場できる状態になかったことを、注目を集めた選外の主な理由に挙げた。

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チェルシーのスター選手、最新のイングランド代表招集から外れる

イングランド代表は今月、クロアチアとスペインとの重要な試合に向けて準備を進めている。しかし、25人の招集メンバーにパーマーの名前はなく、その不在が目を引く。2026-27シーズンにチェルシーで好調を維持し、コンディションは完全に整っていると判断されていたにもかかわらず、このMFは招集を見送られた。

パーマーが招集されなかった一方で、トゥヘル監督はジョーブ・ベリンガムとジョシュ・キングをサプライズ招集した。モーガン・ギブス＝ホワイトもメンバー入りし、現在の代表における攻撃的なポジションの競争の激しさが浮き彫りになった。

この決定は驚きを呼んだ。特にトゥヘル監督は、同じく招集から外れたダン・バーン、ディーン・ヘンダーソン、ジョーダン・ヘンダーソンとは話をしたと明かしている。3人もパーマーと同様、負傷により前回の代表活動を欠席していたが、チェルシーの中心選手であるパーマーにはそうした電話はなかった。

「それは事実だ」

『talkSPORT』の取材に応じたトゥヘル監督は、メンバー発表前にパーマーへ連絡しなかった理由を率直に説明した。このドイツ人指揮官によれば、招集外となる選手への連絡は、直近の代表活動に参加していた選手に限っているという。

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「いや、［パーマーとは話していない］。選手を招集しない場合、私が話をするのは前回の代表活動に参加した選手たちで、今回招集しなかった理由を伝える。コールは前回の活動に参加しておらず、その時には連絡を取っていた。前回参加していなかったのだから、状況に変化はない」とトゥヘル監督は語った。

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続けて指揮官は、24歳のパーマーがこれまで代表活動を欠席してきたことにも率直に言及した。現時点では、最近の代表活動で好印象を残した選手たちを優先する考えを明確にした。

トゥヘル監督はこう付け加えた。「彼は全体として、イングランド代表での活動を欠席することがあまりにも多い。それは事実だ。彼のせいではないが、私のせいでも、我々のせいでもない。それに彼が欠席したのは前回の活動だけではない。非常に良い活動を欠席したんだ。彼はそこに参加できなかった。だからこそ、素晴らしい成果を見せたグループを維持する。それが今の状況だ」

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停滞する代表でのキャリア

パーマーのイングランド代表での歩みは大きく停滞している。過去2年間の出場はわずか3試合。直近の出場は3月の日本戦での0-1の敗戦で、その後はトゥヘル監督が選んだワールドカップメンバーからも完全に外れた。

代表復帰は極めて難しい課題となりそうだ。指揮官は、レアル・マドリーのスター選手ジュード・ベリンガムの際立ったパフォーマンスが、チェルシーのFWにとって大きな障壁になっていると指摘した。

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「このグループが今のようなパフォーマンスを続ければ、非常に難しい」とトゥヘル監督は認めた。「そして彼のポジションには今、当然ながらジュード・ベリンガムがいる。ジュードはポジションを譲るような状況にはまったくなく、ハリー・ケインとともに世界最高レベルのプレーとコンディションを見せている。だから非常に、非常に難しいだろう」

代表復帰への道

パーマーは今後、代表ウィークを利用してスタンフォード・ブリッジでのクラブでの活動に集中しなければならない。指揮官に再考を促すには、国内で非の打ちどころのないパフォーマンスを見せ、継続してプレーできるコンディションを維持するしかないと分かっている。エベレチ・エゼ、ギブス＝ホワイト、そしてベリンガム兄弟らが活躍する中、背番号10の役割を巡る競争はかつてないほど厳しい。

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チェルシーのスター選手が代表に返り咲くための道筋を、代表監督は明確に示した。チャンスが永遠に失われたわけではないと強調している。

トゥヘル監督はこう締めくくった。「だが、扉は常に開いている。彼は安定して結果を出し、プレーできる状態でいる必要がある。そうすれば復帰のチャンスは十分にある。ただ、その間にも選手たちは代表活動で結果を出し、存在感を示している。重要なのはそこだ」