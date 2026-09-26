クロップは当初、ネーションズリーグのセルビア戦（ホーム）とギリシャ戦（アウェー）に向けた第2陣のメンバーにのみフロリアン・ヴィルツを招集していた。だが、オランダ戦前のウォーミングアップでジャマル・ムシアラが筋繊維断裂を負ったため、クロップは予定を早めて彼を自身のチームに加えた。

では、ヴィルツは日曜日にアウクスブルクで行われるギリシャとのホームゲームでいきなり先発候補になるのか。土曜日の記者会見で、ドイツ代表の新監督はそう問われた。すると彼は大きな声で笑い、こう返した。「それは本当にとんでもない話だよ。本人がそれを知ったのは昨日の朝で、昨日の夜にここへ到着した。そして『せっかく来たんだから、いきなり出てみようか』と言うのか。それは今の僕たちにできることの中で、間違いなく最も誤ったことだろう」

ヴィルツは2025年夏、1億2500万ユーロでバイエル・レバークーゼンからクロップの古巣リバプールへ移籍した。最初のシーズンは波があり、その後はドイツ代表として低調なワールドカップを戦った。現在のヴィルツはリバプールで攻撃的MFの定位置を確保している一方、依然として本来のトップフォームを探している状況だ。

クロップは、自身がレッズの元監督であるという特別な立場のため、ヴィルツのリバプールでの状況について語るのは「まったく意味がない」との見解を示した。「話があまりにも広がりすぎるし、今は実際に作りたくない見出しを生み出してしまう。僕が何を言おうと、ポジティブでもネガティブでも、この件では巨大な話になってしまう」

「ヴィルツは最も不運なタイミングでリバプールに来た」

そう前置きしたにもかかわらず、その後クロップはヴィルツについてなお詳しく語った。「フロ・ヴィルツのサッカー能力は疑う余地がない」とクロップは説明した。「彼がそれを3日おきのペースでもピッチで発揮できるよう、一緒に取り組んでいく。そこに向けて僕たちにできることは、もちろん全力でやるつもりだ。全体として見れば、彼は非常に良い道を進んでいると思う。ただ、僕たちが生きる世界では、基本的に人々は何事も十分に早いとは感じないものなんだ」

クロップによれば、ヴィルツは2025年に「最も不運なタイミングでリバプールに来た」。「それは、リバプールがその前年に優勝していたという意味ではない。問題はディオゴ・ジョタの悲劇的な死だ。彼は、その時点で非常に多くの選手にとってサッカーが優先順位の中で完全に後ろへ下がっていたチームに加わった。そこへ新加入選手として来れば、みんなはすぐに誰かが火中の栗を拾ってくれることを望む。そんなのは不可能だ。今年を彼は乗り越え、多くを学んだはずだ。今は新監督の下で新しいシーズンを迎えている」

IMAGO

リバプールFCとヴィルツのシーズン序盤はどうだったのか？

無冠のシーズンを終えた後、リバプールはこの夏にアーネ・スロットと決別し、後任にはアンドニ・イラオラが就任した。開幕から5試合を終えたプレミアリーグで、リバプールは勝ち点9の6位につけている。加えて、リーグカップではトッテナム・ホットスパー相手に、チャンピオンズリーグではアトレティコ・マドリード相手に開幕戦勝利を収めた。ヴィルツはここまでの公式戦7試合のうち6試合で先発し、1アシストを記録している。

クロップによれば、ヴィルツは「身体的に非常に良い状態」にある一方で、リバプールは「再び自分たちを見つけようとしているところ」だという。「攻撃の選手には、周囲を整えてくれる機能するチームが常に必要だ。いつも注目の的でいるのは簡単なことではない」とクロップは語り、冒頭の自身の言葉を思い出すようにこう付け加えた。「もうこの件について話しすぎてしまった。全体として十分に一般論の範囲にとどまっていたことを願うよ」

最後に彼はこう締めくくった。「単純にとても不運な状況だった。だが、サッカーを愛する人なら誰でも、彼がどれほど特別な選手かを今でも見ている。僕たちにできるのは、十分なトレーニング時間を確保しながら彼を自分たちのチームに組み込み、少しずつ自信と良い感覚、理想を言えば成功体験を与え、それから再びリバプールへ送り返すこと以上ではない」