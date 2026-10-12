2023年5月の解任後、ゼーベナー通りで起きた元取締役会長の退任をめぐる騒ぎが収まるまでには、長い時間がかかった。

兄のアクセル・カーンは、今ではこの出来事を落ち着いて受け止めている。「オリバーはもう大丈夫だ。何も引きずっていない。カーン家の遺伝子が何とかしてくれる」と、60歳のアクセルは語った。かつてKSCでプレーしたアクセルは、いたずらっぽくこう付け加えた。「立ち上がって前に進むのは、僕たちが最も得意とすることの一つだ。オリバーは昔から、特にそれに優れていた。人生には良い時だけでなく、悪い時もある」

兄によれば、「タイタン」ことオリバーが再びプロサッカー界で仕事をする可能性も、決して否定できない。ただし、アクセルには明確な助言がある。「私ならオリバーに、穏やかな晩年を過ごすよう勧める。でも、いや、彼はまだ57歳だ。彼に合った仕事のオファーが来て、本人が成功させられると思えるなら、きっと話は聞くだろう」と説明した。

一方で、兄のアクセルは業界の変化を厳しく見ている。2001年のチャンピオンズリーグ優勝者である弟に対し、「サッカー界で働くことを、今は必ずしも勧めたいとは思わない。すべてが目先の成功と大金を中心に回っている。選手や人々を犠牲にして、現実離れした額が動いている。年を取るほど精神的な負担も大きくなる。もう一度それを背負う必要があるのか、私には分からない」と語った。

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オリバー・カーンがバイエルン・ミュンヘンを解任されたのはいつ？

バイエルン・ミュンヘンの首脳陣に加わってからのカーンの在任期間は、極めて波乱に満ちたものだった。かつて世界的なGKとして活躍したカーンは2020年初めに同クラブの取締役に就任し、2021年夏にはカール＝ハインツ・ルンメニゲの後任として取締役会長に就いた。混乱に見舞われた2022-23シーズンを経て、監査役会は最終節、ドイツ王者に輝く直前にカーンと当時のスポーツ担当取締役ハサン・サリハミジッチの解任を決めた。

アクセル・カーンから見れば、ミュンヘンでのこうした慣行は新しいものではない。「バイエルンでは昔から内輪の対立があった。今もマックス・エーベルを見れば、それが繰り返されていると分かる。かなり非の打ちどころのない実績、つまり成果を上げているにもかかわらず、彼は何をするにも説明を求められ、自分の立場を守らなければならないように見える」と、現在の状況について語った。

クラブ内の力関係についても、アクセルの見方は明快だ。「結局のところ、最後にものを言うのはいつもウリ・ヘーネスだ。ただ、何について話しているのかを考えてほしい。世界で最も成功したクラブのことだ。そこで指揮を執るのは、最も難しい仕事だ」