オーウェン・ワインダルは、移籍市場最終日に実際に移籍にかなり近づいていた。De TelegraafのKick-off-podcastで、マイク・フェルウェイがそう伝えている。しかし土壇場で獲得に関心を示していたクラブが手を引いたため、彼はアヤックスに残留した。

「ワインダルはもちろん、アヤックスで非常に高額な給料をもらっている一方で、出場機会が少なすぎた選手だ」とフェルウェイは切り出した。「そこで突然、彼が契約解除を望んでいるという話が出てきた。まあ、その時点で多くのサポーターはすでに大喜びしていたよ」

「その話が表に出た時点で、ワインダル自身はとっくに契約解除をしないと分かっていた。つまり、彼の周囲ではいろいろなことが起きていたということだ。彼を欲しがっていたクラブは確かにあった」とフェルウェイは明かした。

水曜日には、シント＝トロイデンがアヤックスの左サイドバックに関心を示しているとのうわさが広まった。「いや、それはナンセンスだ」とフェルウェイは語る。「本当にナンセンスだよ。もっとずっと大きなクラブだった」

なお、それがどのクラブだったのかについて、フェルウェイは明かしていない。「時間を考えるとかなり厳しい状況だったので、だったら契約を解除しよう、そしてその取引を何とかまとめよう、という話になった。ただ、そのクラブが手を引いたんだ」

その後ワインダルにとって、移籍の保証がなくなったことで契約解除はもはや現実的な選択肢ではなくなった。「年俸250万ユーロを簡単に手放したくないということだろうし、それは理解できる」とフェルウェイは述べた。

「ワインダルにとって、それはまったく魅力的じゃない。今日を過ぎると、移籍市場がまだ開いているのはポルトガルとサウジアラビアだけだ。ポルトガルのトップ3が彼を欲しがるとは思えないし、本人がサウジアラビア行きを望むかどうかも疑問だ」