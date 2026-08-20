「それはアヤックスとエールディビジにとって戦力アップになるだろう」

ヴィム・キーフトがKieftJansenEgmondGijpの質問コーナーでノア・ラングについて見解を示した。FWは最近アヤックス行きが取り沙汰されたものの、実際にオランダ復帰を果たすかは不透明だ。

「オランダリーグとアヤックスにとっては、確かに戦力アップになるだろう」と、キーフトはラング評を切り出した。「PSVでもかなり良いプレーをしていたのは確かだからね」

一方で、ハールレム出身の解説者は、このオランダ代表選手についてすぐに批判点も挙げた。「ただ、国外ではうまくいかなかったことも明らかになっている。それは残念だ。多少は型破りな振る舞いをしてもいいが、結果を出さなければならない」

「僕らは選手をすぐに高く評価しすぎる。そのことはゴッツでも分かるだろう。彼はベルギー人だけどね。ラングはナポリでは成功しなかった。そしてその後はガラタサライに行った。そこでも、やはり本当にうまくはいかなかった」と懐疑的なキーフトはため息をついた。するとロブ・ヤンセンが「ラングは国外でも成功できる可能性がある。僕が彼なら、絶対にオランダには戻らないね」と続けた。「ただ、彼は批判に苦しんでいる。この世代はその傾向がより強いけどね」

代理人はさらにこう続けた。「本当にサッカーに集中して、周辺のことを少しやめれば、彼はまだ非常に素晴らしいキャリアを築ける」

「とはいえ、彼がとんでもなくおかしなことをしているわけでもない」と、キーフトはラングをいくらか擁護した。「いつも、まだもっとやれるはずだという印象がある。それは当たり前のことではなく、メンタル面もすべて噛み合わなければならない。そして、それができない者もいる」

ラングはアヤックスと結びつけられており、同クラブにはレオン・ベイリー（アストン・ヴィラ）も売り込みがあった。ジョルディ・クライフSDは、左ウイングのポジションに向けて複数の選択肢を探っているようだ。