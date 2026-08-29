「それはもっとひどいと思う」：BVBの至宝によるボトル投げが激しい議論を呼ぶ

18歳の同選手は74分、2－0の場面でコンスタンティノス・カレツァスに代わって出場した。ただ、イタリア人MFに自らの力を示す時間は長く残されていなかった。投入からわずか2分半後、アルベルト・グロンベクとの競り合いで後手を踏み、伸ばした足でハンブルガーの足首を蹴ってしまった。主審フェリックス・ツヴァイヤーは迷うことなく、この若手に当然のようにレッドカードを提示した。

その後、本人のフラストレーションはピッチ外でも爆発した。攻撃的な選手である同選手は、舞台裏の通路でボトルを何度も壁に投げつけた。そのうちの1本は、よりによってBVBのエンブレムを強打した。ドルトムントのファンにとって、この場面が好意的に受け止められなかったのは間違いない。

アントンがイナシオを擁護、マテウスはBVBの場面を批判

それでも試合後、主将のヴァルデマル・アントンはSkyのインタビューでチームメートに理解を示した。「あれは感情だし、それもサッカーの一部だ。彼にそういう意図があったとは思わない」一方、元ドイツ代表の最多出場記録保持者ロタール・マテウスは異論を唱え、こう批判した。「あのファウルよりも、私はそちらの方がひどいと思う。結局のところ、あれはロゴであって、それは許されない」これに対し、アントンはこう返した。「見た目は良くないけど、あれはただ感情があふれ出ただけだ。気にしていないかのように笑っている選手より、怒っている選手の方が私はいい」

ファウルそのものについて主将は、「もちろん非常に荒いプレーだ。彼は若い選手で、出場して強い意欲を見せていた。少し前の場面からすでに始まっていた。後半は自分たちのプレーが少し雑になっていた。彼には並外れたクオリティーがあるだけに、本人にとってはもちろん悔しい。こんなレッドカードを受けるのは、この上なくつらいことだ」と語った。

その後、イナシオはニコ・コバチ監督からも擁護された。BVB指揮官は、このプレーを理由に選手を責めるつもりはなかった。「遅れて入ったが、それで退場しなければならないとは思わない。相手には当たっているし、出されてもおかしくはない。今ちょうどロッカールームに入ってきたところだが、彼はそこで泣いていた。彼がどんな気持ちだったかは想像できるだろう。このスタジアムで、ブンデスリーガのプロとして初めてのレッドカードだ。チームにとって決してプラスにはならなかったのは確かだ。若い選手の中で何が起きているのか、想像できるはずだ」

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その後、教え子にどんな言葉をかけたのかと問われると、コバチ監督はこう答えた。「人生は続いていく。わざとやったわけじゃない。彼はそこから学ばなければならない。それこそが私たちの望むことだ。彼は感情を前面に出してプレーしている」

イナシオにとって、これは今季公式戦まだ2試合目だった。攻撃的な選手である同選手は、FCバイエルンとのスーパーカップ（1－2）でもすでに出場していた。イタリア人選手は昨季にトップチームデビューを果たし、その後この夏にリザーブチームから正式にトップチームの一員へ昇格していた。

もっとも、土曜日のBVBにとって苦い材料はイナシオの退場だけではなかった。リーグ戦での勝利の一方で、2－0のゴールを決めた新戦力のスター、ヤニス・コンスタンテリアスも、重いひざの負傷の可能性により途中交代を余儀なくされた。BVBには早くも次の戦いが待っている。火曜日にはDFBポカール1回戦でハンブルク＝アイムスビュッテラー・バルシュピール・クラブと対戦する。