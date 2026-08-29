18歳の同選手は2-0の74分、コンスタンティノス・カレツァスに代わってピッチに入った。だが、このイタリア人に持ち味を示す時間は長くは与えられなかった。投入からわずか2分半後、アルベルト・グレンベクとの競り合いで遅れ、伸ばした足でハンブルクの選手の足首を直撃。主審フェリックス・ツヴァイヤーは迷うことなく、この若手に当然のようにレッドカードを提示した。

その後、いら立ちはピッチ外でも爆発した。攻撃的選手の同選手は通路でボトルを何度も壁に投げつけた。そのうちの1本は、よりによってBVBのエンブレムをまともに直撃した。ドルトムントのサポーターにとって、この場面が好意的に受け止められることはほとんどなかっただろう。

アントンがイナシオを擁護、マテウスはBVBの場面を批判

それでも試合後、主将ヴァルデマール・アントンはSkyのインタビューでチームメートに理解を示した。 「あれは感情だよ。まったく。そういうものはつきものだ。彼にそんなつもりがあったとは思わない。見た目は悪いけど、あれは内から出てくる感情なんだ。僕は無関心な選手より、怒っているああいう選手の方がいい」 一方、歴代最多の代表出場を誇るローター・マテウスは反論し、こう批判した。 「あれはファウルよりひどいと思う。結局のところロゴなんだ。それは許されない」

ファウルそのものについて、アントンはこう語っている。 「もちろん荒っぽいプレーだった。彼は若い選手で、入ってすぐにすごく意欲的だった。少し前のところからすでに始まっていた。後半は僕たちに少し雑なところが出ていた。彼は並外れたクオリティーを持っているだけに、本人にとってはもちろん悔しい。ああいうレッドカードをもらうのは本当に苦いことだ」

その後、イナシオは指揮官ニコ・コバチからも擁護を受けた。BVB指揮官はこのプレーを理由に選手を責めるつもりはなかった。 「遅れただけで、退場である必要はない。相手に当たっているし、出してもいい判定ではある。今ちょうどロッカールームに入ってきたところだが、あの子はそこで泣いていた。どんな気持ちだったかは想像できるだろう。このスタジアムで、ブンデスリーガのプロとして初めてのレッドカードだ。チームにとって決してプラスではなかったのは確かだ。若い選手の頭の中で何が起きているか、想像はつくはずだ」

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その後、自身の教え子にどんな言葉をかけたのかと問われたコバチは、こう答えた。 「人生は続いていく。わざとやったことじゃない。そこから学ばなければならない。それが私たちの望むことだ。あの子は感情を前面に出してプレーしている」

イナシオにとって、今季ここまで公式戦出場はまだ2試合目だった。攻撃的選手の同選手は、すでにFCバイエルンとのスーパーカップ（1-2）でも出場していた。イタリア人選手は昨季にトップチームデビューを果たし、この夏にリザーブチームから正式にトップチームのメンバーへ昇格していた。

もっとも、土曜日のBVBにとってイナシオの退場だけが唯一の苦い材料ではなかった。リーグ戦勝利では、2-0のゴールを決めた新加入のスター、ギアニス・コンスタンテリアスも重い膝の負傷の可能性により交代を余儀なくされた。BVBには早くも次の戦いが待っている。火曜日にはDFBポカール1回戦でハンブルク＝アイムスビュッテル・バルシュピール・クラブと対戦する。