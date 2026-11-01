アラベスに6-1！ バルセロナは、チャンピオンズリーグで敵地PSGに2-4、レアル・マドリーとのエル・クラシコで1-2と敗れた後、再び勝利を収めた。

土曜夜に行われたラ・リーガ第10節での9勝目は、フリックにとってバルセロナの監督として通算100勝目でもあった。元ドイツ代表監督で、バイエルンで3冠を達成したフリックは、わずか131試合でこの記録に到達。その間、21試合に敗れ、10試合で引き分けた。チームは375得点を挙げ、失点は153。1試合平均勝ち点は2.37と、バイエルン時代とほぼ同じく驚異的な数字だ。当時のフリックは86試合で平均勝ち点2.53を記録していた。

試合後、2つのFCBの共通点について問われたフリックは、「そういう比較はまったく好きではない。チームは違うし、状況もまったく異なる」と語った。「今はすべてがうまくいっているように見えるが、サッカーでは物事がいかに早く変わり得るかを知っている。過去を振り返るのは、失敗から学ぶためだ。だが、私の哲学は前を向くことだ」

FCバルセロナの歴史で100勝に到達した監督はフリックが8人目で、彼より早かったのは1人だけだ。現在PSGを率いるルイス・エンリケは、126試合目でこの節目を迎えた。

61歳のフリックは「これは私のことではない。チーム、ファン、そしてクラブのことだ」と話した。「私たちは皆、喜んでいる。ここ数週間を経て、ファンはこの喜びを受け取るにふさわしい。チームとファンの今の結びつきは驚くべきものだ」

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ラミン・ヤマルとハフィーニャ、驚異的な数字を記録し続ける

アラベスとの一方的な一戦で目を引いた記録は、フリックの100勝だけではなかった。

バルサは今季11試合で46得点に到達した。同じ期間でこの数字を上回った例は過去に一度だけで、それも80年以上前のことだ。1940-41シーズン、アスレティック・ビルバオが49得点を挙げてスタートしている。

ハフィーニャは今季の得点数を15に伸ばした。21世紀に入ってから、11試合終了時点でこの数字を上回ったのは、2014年にレアル・マドリーで開幕から18得点を挙げたクリスティアーノ・ロナウドだけだ。

それだけではない。ラミン・ヤマルは今季、欧州5大リーグ最多の23得点関与（12得点、11アシスト）を記録している。欧州全体で2位には、17得点関与のチームメイト、ハフィーニャがつける。

バルサはアトレティコ・マドリーに勝ち点2差をつけてラ・リーガ首位に立ち、レアル・マドリーが3位で続く。フリック率いるチームは火曜日にアストン・ヴィラ、そしてフリックのかつての教え子レオン・ゴレツカと対戦する。その週末には、アトレティコがバルサを迎えるスペインリーグの大一番が控えている。