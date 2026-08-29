18歳の同選手は74分、2－0の場面でコンスタンティノス・カレツァスに代わって出場した。だが、そのイタリア人に自らの力を示す時間は長く残されていなかった。投入からわずか2分半後、アルベルト・グレンベックとのデュエルで対応が遅れ、伸ばした足でハンブルガーの足首を直撃。主審フェリックス・ツヴァイヤーは迷うことなく、この若手に当然のようにレッドカードを提示した。

そのフラストレーションは、その後ピッチ外でも爆発した。攻撃的なポジションのこの選手は、通路内でボトルを何度も壁に投げつけた。そのうちの1本が、よりによってBVBのエンブレムにまともに当たった。この場面は、ドルトムントのサポーターにとって当然ながら好意的には受け止められなかったはずだ。

アントンがイナシオを擁護、マテウスはBVBの場面を批判

試合後、キャプテンのヴァルデマール・アントンはSkyのインタビューで、それでもチームメートに理解を示した。「あれは感情です。まったくもう、そういうものなんです。その一部です。彼にそういうつもりがあったとは思いません。見た目は良くないですが、ああいう感情が中から出てくるものなんです。気にしていない選手より、怒っているああいう選手の方が私はいいです」。一方、歴代最多代表出場のローター・マテウスは反論し、こう批判した。「あれはファウルよりもっとひどいと思う。結局はロゴであって、それはだめだ」

ファウルそのものについて、アントンはこう語った。「もちろん非常に激しいプレーです。彼は若い選手で、出場してすごく意欲的だった。少し前からそういう流れはありました。後半は僕たちのプレーが少し雑になっていました。もちろん、彼は並外れたクオリティーを持っているので、本人にとっては悔しいことです。こういうレッドカードを受けるのは、これ以上ないほどつらいことです」

その後、イナシオはニコ・コヴァチ監督からも援護を受けた。BVB指揮官は、このプレーで選手を責めるつもりはなかった。「彼は遅れましたが、退場しなければならないものではない。相手に当たっていて、出されてもおかしくはない。私は今ちょうどロッカールームに入ってきたところだが、あの子はそこで泣いていた。あの子がどう感じていたかは想像できるでしょう。このスタジアムで、ブンデスリーガのプロとしてここで初めてのレッドカードだった。チームにとって確かに良いことではなかった。若い子の中で何が起きているか、想像できるはずです」

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その後、教え子にどんな言葉をかけたのかと問われると、コヴァチはこう答えた。「人生は続きます。わざとやったわけではありません。彼はそこから学ばなければならない。それこそ私たちが望んでいることです。あの子は感情を込めてプレーしているんです」

イナシオにとって、今季公式戦の出場はこれがまだ2試合目だった。FCバイエルンとのスーパーカップ（1－2）でも、すでにこの攻撃的選手は出場していた。イタリア人は昨季にトップチームデビューを果たし、その後この夏、リザーブチームから正式にトップチームのメンバーへと昇格していた。

BVBにとって、この日の苦い材料はイナシオの退場だけではなかった。リーグ戦勝利の中で、2－0のゴールを決めた大型新戦力ジャンニス・コンスタンテリアスも、重い膝の負傷の可能性により交代を余儀なくされた。BVBには早くも次の試練が待っている。火曜日にはDFBポカール1回戦で、ハンブルク＝アイムスビュッテラー・バルシュピール・クラブと対戦する。