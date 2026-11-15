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アーリング・ハーランドが、マンチェスター・シティに対するプレミアリーグの規則違反をめぐる114件の訴追に関し、現在進行中の法廷闘争について問われ、率直に答えた。ノルウェー人ストライカーは代表戦で得点を挙げた後、クラブの財務問題に関する調査を話す気分ではなかったものの、質問には長く答えた。

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ハーランド、試合後のテレビインタビューで質問に反論

ノルウェーはネーションズリーグでウェールズにホームで3-1と勝利し、マンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドが1ゴール1アシストを記録した。試合終了のホイッスル直後、ハーランドはノルウェーの放送局TV2の生中継インタビューで、エティハド・スタジアムを巡るピッチ外の混乱について質問を受けた。

シティは現在、2009年から2018年にかけてプレミアリーグの財務規則に114件の重大な違反があったとする独立委員会の裁定に異議を申し立てている。クラブは一貫して違反を否定しているが、ハーランドは自身が子どもだった時期にまたがる法的問題について、答えられる立場にないとの考えを明確にした。

下部組織時代を列挙し、質問の意図を問い返す

ハーランドはTV2の記者に対し、ノルウェーでの幼少期からのプレー歴をたどり、調査対象となった9シーズンには関与していなかったことを示した。

「調査の対象は2009年から2018年だ。2009年、僕はブリーネのU-9でプレーしていた。2010年はU-10、2011年はU-11、2012年はU-12、20-13年はU-13。まだ続けようか？ 全部挙げる必要はないよね」と語った。

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さらに「2014年はU-14、2015年はU-15と代表チーム、それからU-16だったと思う。2016年にはブリーネのトップチーム、セカンドチーム、ユースチームに上がった。2017年にはモルデに移った。2018年はモルデにいて、トップチーム、モルデ2、それにユースチームでも少しプレーした」と続けた。

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その上で、なぜ自身にこの問題を問うのかと疑問を呈した。「だから、これは僕にとって答えにくい質問なんだ。法的な争いだから……。プレミアリーグとマンチェスター・シティの間の案件で、審理委員会が扱うものだ。僕が答えるべきなのかな？ よく分からない。実際、その件についてあまり知らないから、答えるのは難しい。いずれ答えは出ると思う……いつになるかは分からない。僕もあまり読んでいないんだ」

シティでの長期的な将来に変わりなし

ハーランドは、当時シティに在籍したノルウェー人選手としてアブディサラム・イブラヒム、マルティン・サムエルセン、オマル・エラブデラウイ、シェティル・ハウグの名前を挙げた一方、今回の手続きがマンチェスターでの自身の将来に影響することはないと強調した。

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「正直に言えば、僕はマンチェスター・シティで結果を出すことに集中している。2022年に5年契約を結び、2024年末には新たに9年半の契約を結んだクラブだ。それが、この件についてのすべてを物語っていると思う。僕はシティの選手で、ここでとても幸せだ」と述べた。「少し見出しになるような言葉が欲しいのは分かる。でも、言ったように、僕は2024年に長期契約を結んだ。2022年にシティに加入したのは、かなり良い選択だったと思う。そこは誰もが同意できるはずだ。自分からは言わないけれど、僕が獲得したタイトルと、ピッチ内外でどれだけ成長したかを見てほしい」

プレミアリーグ復帰の前に、重要なネーションズリーグの一戦

ハーランドがまず集中するのは、火曜日に敵地で行われるデンマークとのネーションズリーグの決戦だ。ノルウェーはグループ2位を確定させ、準々決勝に進むために、デンマークで勝利を収めなければならない。

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代表活動が終われば、ハーランドは国内リーグでの苦境に再び目を向け、フラム戦を機にプレミアリーグでの巻き返しを狙う。最後に、こう語った。「シティはリーグ戦でうまくいっていないけれど、フラム戦で流れを変えたい。ただ、今はそこに集中できない。今はデンマーク戦に集中しなければならない」