「RBライプツィヒで目標を達成しなければならないことは分かっている。そのために私はここにいる。そして、シーズン終了時に目標を達成できなければ、自分から去る。それが私だ。私を知る人たちは、そのことをよく分かっている」とデミチェリスはビルトに語った。

45歳のデミチェリスは今夏、オレ・ヴェルナーからライプツィヒの監督職を引き継いだ。ヴェルナーはチームをチャンピオンズリーグ復帰に導いたものの、わずか1シーズンで職を解かれていた。しかし、デミチェリスの就任後はまったく計画通りに進まなかった。RBは短期間のうちに、ヴェルダー・ブレーメン（1-3）、コモ1907（1-4）、バイエル・レヴァークーゼン（0-2）に相次いで敗れた。

その後、後任を巡る憶測が広がった。複数の報道は、ライプツィヒがすでに後任候補の検討を始めていることを示唆した。特にドイツ代表の元監督ユリアン・ナーゲルスマンについては、RBへの復帰の可能性が繰り返し取り沙汰された。一方、レッドブルのグローバルサッカー責任者としてユルゲン・クロップの後任となったロジャー・シュミットは、クラブ内でデミチェリスの続投を支持し、公にも支持を表明するよう働きかけたという。その表明はコモ戦後に行われた。

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当時、スポーツ部門担当マネージングディレクターのマルセル・シェーファーは「ここ数日、我々のクラブについてメディアやSNSで何が議論されているかは、もちろん把握している。我々は高い目標を持ち、自分たちに厳しく向き合っている。同時に、冷静さと集中を保ち、クラブとして団結している。それはすべての職員、チーム、コーチングスタッフ全員に当てはまる。全員に我々のサポートと信頼がある」と語っていた。

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現在、デミチェリスを巡る状況は再び落ち着いている。RBはその間、バイエルンに1-6、レアル・マドリーに1-4で大敗したものの、直近では公式戦で3連勝を収めた。さらに、ライプツィヒはDFBポカールのベスト16にも進出。土曜日にはデミチェリス率いるチームがシャルケ04を2-0で下した。

デミチェリスはこの勝利について「まだ我々にとって最初のアウェー勝利にすぎない。シーズンはまだ長い」と語った。RBライプツィヒは現在、ブンデスリーガで再び4位につけており、首位を争うバイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントとの差は3ポイントとなっている。