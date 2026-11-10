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ジャマル・ムシアラに関するウリ・ヘーネスの発言は、今も議論を呼んでいる。ローター・マテウスも批判を口にした。

ドイツ代表歴代最多出場を誇るマテウスは、自身のSkyのコラムで、特にヘーネスがムシアラの負傷歴を踏まえ、年俸とそれに見合う活躍の釣り合いが今も取れているのか疑問を呈した部分を問題視した。

マテウスは「ヘーネスが費用対効果を問題にしているのなら、一方でミカエル・オリーズの年俸は少なくとも2倍、場合によっては3倍にしなければならない。彼の市場価値は獲得時の移籍金5000万ユーロから、1億5000万～2億ユーロに上がっているのだから」と記した。

契約を結ぶ際には、クラブも選手も「契約時にはその先どうなるか分からない」という一定のリスクを負う、とマテウスは指摘する。オリーズは「この1年半、右肩上がりを続けている」が、物事のもう一方の面も見なければならないという。

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「今プレーできないムシアラの年俸が高すぎるというのなら、期待以上の活躍をしているオリーズやほかのバイエルンの選手たちは、逆に年俸が低すぎることになる」とSkyの解説者であるマテウスは論じた。ヘーネスの発言を批判的に見ているのは、このためでもある。

Getty Images

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マテウスはヘーネスの発言をどう見ているのか？

ただ、バイエルンの重鎮による発言そのものは理解できるという。日曜夜のSky90では、ヘーネスはムシアラを攻撃したのではなく、むしろさらに奮起させようとしたのだという見方を示していた。

「彼は少し挑発している。ムシアラを大事に守るだけでなく、時には逆境と闘うことも必要だ。ウリはあの発言で、そうした逆境を与えようとしたのだと思う。私は彼がああいうことを言うのも構わないと思う。今はきれいごとを言って、復帰をただ待っていればいいわけではない。ムシアラはこれから実力を示さなければならないし、この状況を乗り越えなければならない」とマテウスは語った。

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ムシアラは2025年夏のクラブ・ワールドカップで重傷を負って以降、たびたび復帰が遅れ、9月末からは筋繊維断裂に苦しんでいる。さらに、今季の開幕に向けた準備期間中に2度倒れたことを受け、ドイツ代表のムシアラには神経機能障害があり、その影響で一時的に短時間の欠神発作が起きるものの、治療は十分可能であることが明らかになった。欠神発作はてんかん発作の一種だ。

ムシアラの再度のピッチ復帰は、今月末に予定されている代表戦による中断期間の後、バイエルンが11月21日に1.FCケルンと対戦する際になる見込みだ。ヘーネスによれば、最近、髄膜刺激のため数日間入院していたヴァンサン・コンパニ監督も、この試合で再びベンチに立つ可能性がある。

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ムシアラの今季の出場は、ここまでわずか4試合。ウニオン・ベルリンに7-0で大勝した試合では1ゴール、1アシストを記録したが、それ以外に得点への関与はない。