「昨年、ウインターブレーク前に、私はレアドのバイエルン・ミュンヘン移籍に向けて積極的に動いていた」と、現在はメキシコのクラブ、CFモンテレイで活動するデニス・テ・クローゼがデ・テレグラーフのインタビューで明かした。移籍金は約2500万ユーロが見込まれていたという。バイエルンのほか、イングランドのクラブもこの右サイドバックに関心を示していたとされる。





レアドはフェイエノールト・ロッテルダムで力強いシーズンのスタートを切り、それによって国際的なビッグクラブの注目を集めた。テ・クローゼのプランは「移籍を成立させた上で、ヒヴァイロにはさらに半年間フェイエノールトでプレーしてもらい、夏に移籍させる」というものだった。しかし、「その後、ヒヴァイロは2度負傷した。それで我々の計画は狂ってしまった」という。

レアドは11月に太ももを負傷した。1月に復帰を果たしたものの、1試合に出場しただけで再び数週間の離脱を強いられた。 それがなければ、「おそらくバイエルンと合意していただろう。交渉はすでにかなり具体的な段階に入っていたからだ」。

ヒヴァイロ・レアドに現在はノッティンガム・フォレスト移籍の可能性

最終的にバイエルンは負傷歴を理由にレアドから距離を置き、代わってナサニエル・ブラウンの獲得を決断した。23歳のドイツ代表選手はW杯でのブレイクを経て、アイントラハト・フランクフルトから5000万ユーロでミュンヘンへ移籍した。

一方のレアドはシーズン終盤に再びコンスタントに起用されるようになったが、オランダのW杯メンバー入りは果たせなかった。現在、20歳の同選手にはノッティンガム・フォレスト移籍の可能性が取り沙汰されている。ただ、報道によるとフェイエノールトは直近で2200万ユーロのオファーを拒否したようだ。