異例の長さとなった前回の代表活動期間中、キミッヒとその役割をめぐる議論が巻き起こった。バイエルンのスターは、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップの下でネーションズリーグの最初の試合に出場したものの、本人は残留を望んでいたにもかかわらず、事前の取り決めに従ってドイツサッカー連盟（DFB）の44人のメンバーから離れなければならなかった。その後、セントラルMFの同じポジションで他の選手たちが輝く中、クロップは浮上した議論を早いうちに収めようとした。

だが、少なくともハマンに対しては、クロップの試みは成功しなかった。ハマンは、キミッヒにはドイツ代表の中盤中央を長期にわたって担うだけの力がないと考えている。

ハマンはSky 90でこう指摘した。「それでも、現在のバルセロナ監督（ハンジ・フリック、編集部注）、現在のイングランド代表監督（トーマス・トゥヘル、編集部注）、そして前ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、全員が彼を右サイドバックに置いた」。ハマンは、キミッヒが本当に「ワールドクラス」なのか疑問を呈した。「サッカーで最も重要なポジションは中盤中央だ。そこがチームのエンジンルームであり、そこで試合の勝敗が決まる。卓越した能力を持つ3人の監督が、全員彼を右サイドバックに置いた。それなのに、彼が中盤中央でワールドクラスだと言うのか？」

一方、ハマンはバイエルンのチームメートであるトム・ビショフが、すぐにキミッヒを追い抜くとは考えていない。キミッヒより高く評価するのは別の2人だ。「ビショフが素晴らしいサッカー選手なのは間違いない。ただ、彼が中盤中央でプレーできる選手かどうかについては慎重に見たい。私にとっては、もし明日EUROの決勝を戦うなら、中盤中央で先発するのはパブロビッチとヌメチャだということに疑いはない」

31歳のキミッヒについて、ハマンはこう結論づけた。「いずれ他の選手がプレーするようになり、キャプテンを誰にするかという問題は自然に解消すると思う」

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これと明らかに異なる見方をしているのが、ハマンのバイエルン時代のチームメート、ローター・マテウスだ。ドイツ代表最多出場記録を持つマテウスは、土曜日のブンデスリーガでバイエルンがRBライプツィヒに6-1で大勝した試合を振り返るSkyの放送で、キミッヒを称賛した。「彼は紛れもないリーダーだ。今日だけでなく、何年も前からそうだ。バイエルンでリーダーを務められるなら、代表でも務められる。彼はそれほど重要な存在だ」

マテウス、キミッヒをめぐる議論が「そろそろ収まる」ことを願う

マテウスによれば、ナーゲルスマンがワールドカップで自身の「リーダー」を適切なポジションに置かなかったことも、大きな間違いだったという。マテウスはこう明言した。「彼は勝敗を左右する働きをする。そのエネルギー、個性、存在感で。競技面でもサッカー選手としても優れた能力を持つ彼は、どのチームにとっても欠かせない」

そして「この議論がそろそろ収まることを願っている。彼にはバイエルンだけでなく、代表でもその役割を担うために必要なものがすべて備わっている」と語った。