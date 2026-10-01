プレミアリーグが火曜日に公表したマンチェスター・シティのほぼすべての起訴項目における有罪判断は、イングランドサッカー界に衝撃を与えている。さらに、クラブ首脳陣がこれまで考えられていた以上に軽率な行動を取っていた可能性を示す情報も浮上している。ESPN の情報によると、シティは判決への勧告を出す予定だった独立委員会の結果について、すでに7月の時点で知らされていたという。

つまり、シティは起こり得る結果をすでに把握していたことになる。クラブには高額な罰金、移籍禁止処分、最悪の場合には強制降格まで科される可能性がある。それにもかかわらず、マンチェスター・シティは今夏、新戦力に総額5億ユーロ超を投じ、サッカー史上最も高額な移籍市場の新記録まで打ち立てた。

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制裁の可能性がありながらも：マンチェスター・シティが移籍に記録的金額を投下

エンソ・フェルナンデス（1億4500万ユーロ）、エリオット・アンダーソン（1億2500万ユーロ）、アイユーブ・ブアディ（9500万ユーロ）だけで、3億ユーロ超が費やされた。ESPN によると、判決が近いとの情報を受ける前に完了していたのは、アンダーソンの移籍だけだったという。その後もシティは、さらに4億ユーロ超を他の移籍に投じた。

問題の核心にあるのは、2009-10シーズンから2017-18シーズンにかけてのプレミアリーグの財務規則違反の疑いだ。独立委員会は、114の起訴項目でシティに有罪判断を下した。クラブは、とりわけ架空契約によって収入を人為的に膨らませ、費用を圧縮し、財務報告を改ざんしたとされている。告発によれば、総額は約9億ポンドに上る。

マンチェスター・シティはこれらの疑惑を否定しており、あらゆる法的手段を尽くす考えを示している。最終的にどのような制裁が科されるかは、なお不透明だ。罰金、勝ち点剥奪、タイトル剥奪、そして最悪の場合には強制降格の可能性が取り沙汰されている。一方でプレミアリーグは手続きを迅速に進める意向だが、制裁に関する審理は非公開のままとなる見込みだ。