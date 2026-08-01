「シーズン終了後にはライプツィヒが遠征に出ましたし、この夏に動いているのは私たちを除けばドルトムントだけです。9月にはパーダーボルンがアメリカへ飛びます。これではあまりにも少なすぎます！ ブンデスリーガのクラブは、もっと先を見据えて考えなければなりません」と、カスパーは『Münchner Merkur/tz』のインタビューで語った。

イングランド・プレミアリーグのクラブが「世界へ打って出ている」一方で、ドイツのクラブは国際的なマーケティングの面で依然として慎重すぎるという。「つまり、積極的に動かなければならないということです。家にとどまったまま収益が減っていると不満を言うことはできません。何もしなければ、当然何も得られません」とカスパーは続けた。

そのため彼は、ブンデスリーガ全体の「可視性」を高めるために「常に限界をさらに押し広げていく」ことを望んでいるという。「残念ながら、例えばアメリカや日本でのメディア収入が現在減少傾向にあるのは事実です。だからこそ、リーグは私たちとともに、活動を後押しするための戦略的なメカニズムを見つけなければなりません。バイエルン・ミュンヘンだけですべての場所を回ることはできません」

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バイエルン、BVB、ライプツィヒが欧州外へ遠征

FCバイエルンはこの土曜日、「アウディ・サマー・ツアー」の一環として、8日間の遠征で韓国と香港へ向かう。来週火曜日には韓国のレッド＆ゴールド・パートナークラブである済州SK FCとのテストマッチが予定されており、その後8月7日には香港でヨーロッパリーグ王者アストン・ビラと対戦する。

ドイツ記録王者に加え、現在のプレシーズン期間中に欧州外へのマーケティング遠征を行うのは、BVB（日本）のみとなっている。RBライプツィヒは前季終了直後に南アフリカへ遠征していた。

FCバイエルンでは、今後数年間で国際市場の開拓にさらに重点を置く方針だという。「私たちのターゲット市場は明確に定められています。アメリカではこれまで北米と中米に重点を置いてきましたが、南米もますます魅力的になっています。アジアも同様に明確で、インド、インドネシア、タイにも目を向けるべきです。そうした地域では、部分的に新しいことにも挑戦しなければなりません」とカスパーは話した。

実際、ブンデスリーガが国際契約から得ている収入は、例えばイングランド・プレミアリーグやスペインのラ・リーガが毎年得ている金額のほんの一部にすぎない。ドイツ1部リーグが直近で海外向けテレビ放映権の販売によってスポンサー収入込みで得たのは約3億200万ユーロにとどまった一方、プレミアリーグはその10倍、スペインでもなお3倍の規模だった。