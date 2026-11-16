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バイエルンのアルフォンソ・デイヴィスが、カナダ代表で再び負傷したことを受け、ひどく落ち込んだ様子で胸中を明かした。

「少し苛立っているし、腹も立っている。けがをするのは決して楽しいことではない。特に太もも裏の負傷が次から次へと続いているときはね。つらいときでも前向きでいようと心がけているけど、今は悔しい」と、左サイドバックは One Soccer のインタビューで語った。

26歳のデイヴィスは、土曜日に行われたカナダ代表のグアテマラ戦で、開始わずか5分に負傷交代を余儀なくされた。中米のチームの攻撃を受け、自陣ペナルティーエリア内で戻りながら足を滑らせた。一度は立ち上がって続くシュートを防ごうとしたが、その後ピッチに座り込み、プレーを続けられないことを示した。ベンチに向かう際には、明らかに悔しそうな様子で首を振っていた。

カナダ代表のマウロ・ビエッロ・アシスタントコーチは試合後、「下半身の負傷」の可能性に言及した。正確な診断は、デイヴィスが週明けにミュンヘンへ戻ってから下される見通しだ。

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デイヴィスは2025年3月に前十字靱帯を断裂して以降、筋肉系の負傷に繰り返し悩まされてきた。その影響で、母国で開催された前回のワールドカップも大部分を欠場した。

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アルフォンソ・デイヴィスはバイエルン・ミュンヘンでどれほど欠場するのか？

今回のけががどれほど深刻かは、まだ正確には分からないという。「確かなことが一つある。何かが起きている」とデイヴィスは語った。「太もも裏を4度負傷している以上、細心の注意を払わなければならない。同じけがを繰り返していると、いつかどこかが耐えきれなくなって、手術が必要になるかもしれない。それが怖い。本当にきついよ」

それでも今は「前向きでいる」ことに努め、「回復に集中し、できるだけ早く、安全に復帰できるようにしたい」という。

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それでもデイヴィスの悔しさは大きい。特に今回も代表で負傷したことがこたえている。「代表でプレーするときはいつも、国のためにサッカーをして、仲間たちとピッチに立ちたいだけなんだ。もうすぐ2年になる。最後に代表のユニフォームを着て、1試合をフルに、あるいはハーフだけでもプレーしてから、それだけの時間がたっている」

バイエルン・ミュンヘンでは最近好調で、左サイドバックのポジション争いでは、夏に加入したナサニエル・ブラウンを一時上回っていた。その後は、負傷したルイス・ディアスに代わって左ウイングでも説得力のあるプレーを見せていた。

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今季は公式戦通算15試合に出場し、3得点5アシストを記録している。