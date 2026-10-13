「彼はカカ、インザーギ、パトに夢中になった。考えを変えさせることは不可能だった」と、エマヌエーレ・トレゾルディはイタリアのスポーツ紙 ガゼッタ・デロ・スポルト に語った。現在、ドイツU-21代表の息子はクラブ・ブルッヘでプレーしている。同クラブは火曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2節でインテルとアウェーで対戦する。父エマヌエーレは左サイドバックとしてアタランタでセリエA通算18試合に出場するなどし、その後、家族でハノーファーに移り住んだ。









父エマヌエーレは、ロッソネリへの愛着が息子のインテル移籍を妨げるとも語った。「彼がそれを受け入れるかどうか、私には分からない。ファンとしての気持ちが勝るかもしれない」と述べ、「彼の夢はACミランのユニフォームを着ることだ」と改めて強調した。

トレゾルディはベルギーの強豪クラブでの活躍により、欧州のビッグクラブから注目を集めるようになった。ブンデスリーガではボルシア・ドルトムントやRBライプツィヒなどが関心を寄せているとされ、FCバルセロナ、トッテナム、マンチェスター・ユナイテッド、ローマも、このアタッカーの獲得候補として名前が挙がっている。

ニコロ・トレゾルディはいつまでクラブ・ブルッヘに残るのか？

トレゾルディとクラブ・ブルッヘの契約は2029年まで。22歳の同選手は2025年夏にハノーファー96から700万ユーロでベルギーへ渡ったばかりで、移籍後に市場価値を3500万ユーロまで高めた。クラブ・ブルッヘはすでに移籍金として5000万ユーロを要求しているとされるが、これまでに支払いに応じるクラブは現れていない。

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トレゾルディが今後、ドイツ代表とイタリア代表のどちらでプレーすることを望むのか、その決断が注目されている。直近ではユルゲン・クロップが選んだ44人のメンバーから外れた一方、ドイツU-21代表ではプレーしており、同代表では国際試合27試合で16ゴールを記録している。代表での今後については、来夏のU-21欧州選手権が終わってから決める意向だ。