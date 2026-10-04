「クロップは、この2試合については彼を少し外して、彼抜きでこのグループがどう機能するかを見ている」と、バラックは日曜日にRTLで、このバイエルンのスターについて語った。本人の意思に反して、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督による2度目のメンバー入りを許されなかった選手だ。

ただ、バラックはギリシャで行われるネーションズリーグ再戦の試合前中継で「だからといって彼を弱体化させているわけではない」と強調し、「現時点で彼に取って代われる選手も見当たらない」と続けた。

クロップは自身の選択肢を試しており、「二本立てで進めている。それはまったく問題ないと思う」。それだけに、この議論は「適切なタイミングではない」という。

カーンもまた、DFBキャプテンのキミッヒを依然として代表にとって重要な選手だと見ている。ただし、代表監督が交代した後は誰もがあらためて自分を証明しなければならないという。「全員が、自分の立場は勝ち取らなければならないものだと感じる必要がある」

カーンは、キミッヒが決して楽な立場にないと見ている。というのも、彼は「それほど成功していない代表チームでプレーする不運に見舞われてきた。ジョシュアのようなリーダー像にとっては、周囲が彼を見上げることが重要だ。だが、そのための成功が彼には欠けている。それが彼の仕事を特に難しくしている。問うべきはこうだ。これが最適な解決策なのか？」と語った。

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キミッヒはアンカーとしてワールドクラスなのか、ミヒャエル・バラック？

バラックもまた、キミッヒに一切の疑いの余地がないとは見ていない。50歳の同氏は、キミッヒをアンカーでワールドクラスと評価するかという質問をかわし、31歳の彼については右サイドバックの方がより高く評価していると説明した。「彼のあらゆる特性を考えれば、あのポジションで育ってきた選手だからだ。あそこでは、私にとってワールドクラスだった」

ローター・マテウスも、キミッヒは「もちろん、そのパフォーマンスを見せれば確実に起用される」と見ている。ただし、キャプテンの守備的MFのポジションで別の選手がより良いプレーをすれば、「キミッヒは厳しくなるだろう」と、この歴代最多出場選手は語った。セルビア戦の2-0では、アレクサンダル・パブロビッチとトム・ビショフが印象を残していた。

キミッヒが今後も必要かどうかという議論について、クロップはこれまでのところ取り合っていない。土曜日の記者会見でも、その種の質問はかわしていた。「私は降参する。好きにしてくれ」と語っている。