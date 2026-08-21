Sporty TVのインタビューで、このウイングはジョゼ・モウリーニョとの最初の直接の会話がいかに強い印象を残したかを明かした。「モウリーニョは私と話すために朝5時に起きた。それが彼にとってどれほど重要かを示している。マドリーから電話が来たら、ノーとは言えない。だから私はこう言った。『彼らが私を望むなら、私はそこに行く』と」

ポルトガル人指揮官への敬意の大きさについて、ディオマンデはさらにこんな言葉でも明確にした。「彼のためなら命を捧げる覚悟がある」

長い駆け引きの末、レアルはついにRBライプツィヒからのコートジボワール代表選手ディオマンデの獲得を正式発表した。 報道によると、白い巨人はブンデスリーガのクラブに基本移籍金1億2500万ユーロを支払うという。ボーナスの支払いによって総額は最大1億4000万ユーロまで上昇する可能性がある。マドリードでディオマンデは2033年までの契約にサインした。

ディオマンデが移籍の歴史を塗り替える。ブンデスリーガからの移籍で彼より高額なのは2人だけ

この攻撃的な選手にとって、これで夢が実現した。「夢のようだった。これ以上大きなクラブはないからだ。そのことを知った瞬間から、もう眠れなかった。本当に信じられなかった」とディオマンデは語った。

ディオマンデがCDレガネスからライプツィヒへ2500万ユーロで移籍したのは、つい昨夏のことだった。ブンデスリーガ1年目のシーズンで、彼はいきなりリーグ屈指の選手へと成長した。公式戦46試合で、このウイングは15ゴールを決め、さらに11得点をアシストした。

基本移籍金1億2500万ユーロだけでも、ディオマンデはすでにブンデスリーガからの移籍として史上3番目の高額となる。2025年に同額でバイエル・レバークーゼンからリヴァプールへ移籍したフロリアン・ヴィルツと並ぶ形だ。これを上回る移籍金となったのは、ドルトムントから移籍したジュード・ベリンガム（1億2700万ユーロ）とウスマン・デンベレ（1億4800万ユーロ）だけだ。