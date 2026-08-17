フィンクは、ベルギー1部KRCヘンクでの共闘時代から、黒と黄色の新戦力を知っている。元ドイツ代表の同氏は2024年6月から2025年12月まで同クラブで監督を務めており、一方のカレツァスはクラブの下部組織出身だ。

「彼は小さな魔法使いのような選手で、非常に創造性のあるミッドフィールダーだ。ドリブルも素晴らしい。ドルトムントのようなボール保持型のチームなら、それで多くを成し遂げられるだろうし、非常によく合っている。自由を与えられれば、本当に見ていて楽しい存在になれる」と、フィンクはBVBの新戦力について評した。

とはいえ、まだ18歳のギリシャ人選手は、成長の途上にあるという。「彼はもっと良くなれるし、もっと良くならなければならない。まだまだ多くを学ぶ必要がある」とフィンクはかつての教え子を分析し、こう具体化した。「例えばリスク管理の面だ。いつプレーすべきか、あるいはボールをキープすべきか。いつカウンターに出るべきか、そしてドリブルを仕掛けるべきか」

こうした点において、カレツァスには「まだもっと経験が必要だ。18歳でそれをすべて備えているはずがない。それは試合経験を積めば自動的に身についてくる」とフィンクは語った。18歳の本人は、ただ「忍耐強くあるべきだ。自分はもう何でもできる、何でも分かっていると思ってはいけない」という。

なぜなら、ドルトムントで求められるものは、ヘンク時代とは異なるからだ。この点についてフィンクは、攻撃的な選手にのしかかり得る過度なプレッシャーに警鐘を鳴らした。「移籍金を踏まえれば期待は高い。それが問題にならないことを願っている。特に、彼自身やクラブにとって物事がうまくいかない時にはね」

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コンスタンティノス・カレツァス、BVBのアーセナル戦で得点

BVBは、ギリシャ代表で10試合出場のこの選手の移籍を約2週間前に正式決定していた。カレツァスはドルトムントで2031年までの契約にサインし、その見返りとして約3200万ユーロがベルギーへ支払われた。

これにより、この18歳は、2016年夏にスタッド・レンヌから3500万ユーロでヴェストファーレンに加入したこれまでのドルトムント史上最高額補強、ウスマン・デンベレよりわずかに安いことになる。

そのギリシャ人はデビュー戦からさっそく印象を残した。 先週行われたアーセナルとのプレシーズンマッチで3-2の勝利を収めた一戦では、いきなり1得点をマークした。

ジョアン・ガドゥ、カウア・プラテス、ユスティン・レルマを総額約3000万ユーロで獲得したのに続き、カレツァスは今夏のBVBにとってすでに4人目の新戦力となっている。もっとも、ボルシアの補強はまだ終わっていない。 カレツァスの同胞ジャンニス・コンスタンテリアス、そしてPSVアイントホーフェンのジョーイ・フェールマンも、黒と黄色への移籍が目前に迫っている。