その94人の選手の中には11人のアラブ人選手も含まれ、彼ら全員に一つの危険が迫っている。

2026年ワールドカップのグループリーグ終盤、すでに突破を決めたり目前に迫ったりしている各国代表は、イエローカードの累積でベスト32を戦えない選手が出ることを懸念している。第3節を前に、出場停止の危機にある選手が多いのだ。

今大会は最初の2節でレッドカードが8枚出ており、この時点での退場数は過去最多だ。

特にパラグアイ代表ミゲル・アルミロンは、相手との口論で口元を隠した行為により退場。これはFIFAとIFABが今大会から適用した新ルールによる初退場となった。

出場停止はどのように適用されるのか？

大会規定では、異なる2試合で2枚の警告を受けた選手は次の試合に出場できない。短期決戦だけに、主力選手がノックアウトステージを欠場すれば各代表に大きな痛手となる。

スペイン紙『アス』によると、グループリーグ最終節を前に94選手が累積警告の危機にあり、うち11人はアラブ諸国の代表だ。彼らが新たに警告を受けた場合、チームがラウンド32に進んでも出場できない。

危険な大物選手たち

スペインのペドリ、ブラジルのカシミーロ、ポルトガルのベルナルド・シルバ、イングランドのデクラン・ライス、ベルギーのロメロ・ルカクなど、大会屈指のスターが名を連ねる。

オランダのメンフィス・デパイ、サマーヴィルも対象だ。エジプトはアフメド・ファトゥー、マルワン・アッティア、ハムディ・ファティが、イランは主将イフサン・ハジ・サフィとサイード・エザトッラーヒが最終戦で警告を受ければ次戦出場停止となる。

特にポルトガルとブラジルは4人ずつが警告累加の危機に瀕している。

ポルトガルではベルナルド・シルバ、レナート・ヴィーガ、トマス・アラウホ、ネルソン・セメードの4人が警告1枚で出場停止となる。

一方、優勝を狙うブラジルはカシミーロ、ロジェール・イバニェス、ドゥグラス・サントスの3人が警告累加の危機にある。

出場が危ぶまれる全選手リスト

スペイン：ペドリ。

エジプト：アフメド・ファトゥー、マルワン・アッティア、ムハンマド・ラシーン。

カナダ：アリスター・ジョンストン、デ・フォジェロール、コルネリウス。

モロッコ：イッサ・ディウプ。

南アフリカ：シベシ、ムバタ。

コートジボワール：フランク・ケシ、ジラ・ドゥエ、セコ・フォファナ。

ガーナ：イェリンキ、イニャキ・ウィリアムズ。

カーボベルデ：カスタニエ、ジュニニオ・バコナ、ギャリー、レアンドロ・バコナ、コミネンシア、バージェス。

ボスニア・ヘルツェゴビナ：ルキッチ、デミロヴィッチ、カティッチ、ディディッチ、エディン・ジェコ。

クロアチア：ピタル・ソチッチ。

スコットランド：アンディ・ロバートソン、カーティス、ヒッキー、マクレーン。

オーストリア：ブッシュ、ライマー、ザピッツァー。

オランダ：サム・サマーヴィル、メンフィス・デパイ、ファン・デ・ヴェーン。

ポルトガル：ベルナルド・シルバ、レナート・ヴィーガ、トマス・アラウホ、セミド。

イングランド：デクラン・ライス。

ベルギー：ロメロ・ルカク、カスタニ、デ・クーパー。

オーストラリア：ソタル、チェルカティ、イターリアーノ、ボス。

スウェーデン：グドモンズソン、アイアリ、ベルグヴァル。

ニュージーランド：シン、マクワット。

スイス：デニス・ザカリア、エルヴェディ。

チェコ：クリチ。

サウジアラビア：モハメド・クヌ、アブドゥル・イラフ・アル＝オマリ、サレム・アル＝ドスリ。

韓国：イ・カンイン、イ・ジヒョク、ペク・ソンホ。

アルジェリア：ラムズ・ゼロウキ。

カタール：ジャシム・ジャバー、マフムード・アブー・ナーダ、アフマド・ファティ。

イラン：イフサン・ハジ・サフィ、サイード・エズアッラーヒ。

ウズベキスタン：アブドゥルカディル・ホサノフ。

コンゴ民主共和国：ベキル、シャンセル・ムビンバ。

ブラジル：ダグラス・サントス、ロジャー・イバニェス、カシミーロ。

アルゼンチン：ファコンド・メディナ、レアンドロ・パリデス。

コロンビア：ジェファーソン・レルマ、ジョン・ルコミ、ヨハン・ムヒカ。

エクアドル：アルシバル、ボルトゥーチョ。

パラグアイ：ガラサ、ディエゴ・ゴメス、アルシ、カシレス、ジュニア・アロンソ。

アメリカ合衆国：クリス・リチャーズ、タイラー・アダムス、フォラリン・バログン、アンソニー・ロビンソン。

メキシコ：ブライアン・グティエレス。

ウルグアイ：ロドリゴ・ペンタンコール、マティアス・オリヴェラ。

イエローカードはいつ取り消されるのか？

大会規定では、グループステージ終了時に累積警告はリセットされ、選手たちはノックアウトステージでゼロから再スタートします。

準々決勝まではイエローカード2枚で1試合の出場停止となり、このラウンド後に累積カードは再びリセットされる。

この方式により、決勝戦に出場できない選手はいなくなるが、準決勝で一発退場やレッドカードを受けた場合は出場停止となる。

なお、同点の場合は警告の枚数が勝ち抜けの基準になるため、カード管理は依然として重要だ。

グループステージの順位決定基準8項目はこちら。