その94人の選手の中には11人のアラブ人選手も含まれ、彼ら全員に一つの危険が迫っている。

2026年ワールドカップのグループリーグ終盤、すでに突破を決めたり目前に迫ったりしている各国代表は、イエローカードの累積でベスト32を戦えない選手が出ることを懸念している。第3節を前に、出場停止の危機にある選手が多いのだ。
今大会は最初の2節でレッドカードが8枚出ており、この時点での退場数は過去最多だ。
特にパラグアイ代表ミゲル・アルミロンは、相手との口論で口元を隠した行為により退場。これはFIFAとIFABが今大会から適用した新ルールによる初退場となった。
出場停止はどのように適用されるのか？
大会規定では、異なる2試合で2枚の警告を受けた選手は次の試合に出場できない。短期決戦だけに、主力選手がノックアウトステージを欠場すれば各代表に大きな痛手となる。
スペイン紙『アス』によると、グループリーグ最終節を前に94選手が累積警告の危機にあり、うち11人はアラブ諸国の代表だ。彼らが新たに警告を受けた場合、チームがラウンド32に進んでも出場できない。
危険な大物選手たち
スペインのペドリ、ブラジルのカシミーロ、ポルトガルのベルナルド・シルバ、イングランドのデクラン・ライス、ベルギーのロメロ・ルカクなど、大会屈指のスターが名を連ねる。
オランダのメンフィス・デパイ、サマーヴィルも対象だ。エジプトはアフメド・ファトゥー、マルワン・アッティア、ハムディ・ファティが、イランは主将イフサン・ハジ・サフィとサイード・エザトッラーヒが最終戦で警告を受ければ次戦出場停止となる。
特にポルトガルとブラジルは4人ずつが警告累加の危機に瀕している。
ポルトガルではベルナルド・シルバ、レナート・ヴィーガ、トマス・アラウホ、ネルソン・セメードの4人が警告1枚で出場停止となる。
一方、優勝を狙うブラジルはカシミーロ、ロジェール・イバニェス、ドゥグラス・サントスの3人が警告累加の危機にある。
出場が危ぶまれる全選手リスト
スペイン：ペドリ。
エジプト：アフメド・ファトゥー、マルワン・アッティア、ムハンマド・ラシーン。
カナダ：アリスター・ジョンストン、デ・フォジェロール、コルネリウス。
モロッコ：イッサ・ディウプ。
南アフリカ：シベシ、ムバタ。
コートジボワール：フランク・ケシ、ジラ・ドゥエ、セコ・フォファナ。
ガーナ：イェリンキ、イニャキ・ウィリアムズ。
カーボベルデ：カスタニエ、ジュニニオ・バコナ、ギャリー、レアンドロ・バコナ、コミネンシア、バージェス。
ボスニア・ヘルツェゴビナ：ルキッチ、デミロヴィッチ、カティッチ、ディディッチ、エディン・ジェコ。
クロアチア：ピタル・ソチッチ。
スコットランド：アンディ・ロバートソン、カーティス、ヒッキー、マクレーン。
オーストリア：ブッシュ、ライマー、ザピッツァー。
オランダ：サム・サマーヴィル、メンフィス・デパイ、ファン・デ・ヴェーン。
ポルトガル：ベルナルド・シルバ、レナート・ヴィーガ、トマス・アラウホ、セミド。
イングランド：デクラン・ライス。
ベルギー：ロメロ・ルカク、カスタニ、デ・クーパー。
オーストラリア：ソタル、チェルカティ、イターリアーノ、ボス。
スウェーデン：グドモンズソン、アイアリ、ベルグヴァル。
ニュージーランド：シン、マクワット。
スイス：デニス・ザカリア、エルヴェディ。
チェコ：クリチ。
サウジアラビア：モハメド・クヌ、アブドゥル・イラフ・アル＝オマリ、サレム・アル＝ドスリ。
韓国：イ・カンイン、イ・ジヒョク、ペク・ソンホ。
アルジェリア：ラムズ・ゼロウキ。
カタール：ジャシム・ジャバー、マフムード・アブー・ナーダ、アフマド・ファティ。
イラン：イフサン・ハジ・サフィ、サイード・エズアッラーヒ。
ウズベキスタン：アブドゥルカディル・ホサノフ。
コンゴ民主共和国：ベキル、シャンセル・ムビンバ。
ブラジル：ダグラス・サントス、ロジャー・イバニェス、カシミーロ。
アルゼンチン：ファコンド・メディナ、レアンドロ・パリデス。
コロンビア：ジェファーソン・レルマ、ジョン・ルコミ、ヨハン・ムヒカ。
エクアドル：アルシバル、ボルトゥーチョ。
パラグアイ：ガラサ、ディエゴ・ゴメス、アルシ、カシレス、ジュニア・アロンソ。
アメリカ合衆国：クリス・リチャーズ、タイラー・アダムス、フォラリン・バログン、アンソニー・ロビンソン。
メキシコ：ブライアン・グティエレス。
ウルグアイ：ロドリゴ・ペンタンコール、マティアス・オリヴェラ。
イエローカードはいつ取り消されるのか？
大会規定では、グループステージ終了時に累積警告はリセットされ、選手たちはノックアウトステージでゼロから再スタートします。
準々決勝まではイエローカード2枚で1試合の出場停止となり、このラウンド後に累積カードは再びリセットされる。
この方式により、決勝戦に出場できない選手はいなくなるが、準決勝で一発退場やレッドカードを受けた場合は出場停止となる。
なお、同点の場合は警告の枚数が勝ち抜けの基準になるため、カード管理は依然として重要だ。
グループステージの順位決定基準8項目はこちら。