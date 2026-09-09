「もちろん、バイエルンでもブラッドリーについて検討した」と、ドイツのレコードマイスターである同クラブのスポーツ担当取締役は『Sport Bild』のインタビューで認めた。

もっとも、最終的には資金面のパッケージ全体があまりにも高額だったため、ミュンヘンはこのフランス人アタッカーの移籍をそれ以上追求しなかったという。「ああした金額を耳にすると、我々にとっては高すぎた」と、エベールルは語った。

バルコラは直近の移籍期間に、移籍金約1億2500万ユーロでパリ・サンジェルマンからリヴァプールFCへ移籍していた。レッズでは、LFCを9年で去ったモハメド・サラーの後継者を24歳の同選手が務めるとみられている。

バルコラは今夏だけでなく、すでに昨夏にもFCバイエルンへの移籍が繰り返し取り沙汰されていた。その中で、エベールルとこのフランス人選手の接点は以前から少なからず存在していた。現在のFCBスポーツ担当取締役は、かつて彼をRBライプツィヒへ、そしてブンデスリーガへ連れて来ようとしていたのだ。

「正直に言えば、ブラッドリーのことはライプツィヒ時代から知っている。彼をRBに連れて来たかった。当時、私たちは一緒に座ってそのことを話し合った。だからブラッドリーとはより近い関係があった。つまり、関心はずっとあったんだ」と、エベールルは明かした。

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ブラッドリー・バルコラの代わりにFCバイエルン・ミュンヘンへ加入したのは誰だったのか？

ドイツのレコードマイスターは最終的に、去ったレロイ・ザネとキングスレイ・コマンの後継候補として前季開幕前にバルコラをリストアップしていたが、最後はリヴァプールから移籍金7000万ユーロでゼーベナー・シュトラーセに加わったルイス・ディアスを選んだ。

この決断は、バイエルンにとってこの上なく正しいものになるはずだった。FCBのユニフォームを着た最初のシーズン、ディアスはいきなり指揮官ヴァンサン・コンパニ率いるチームに欠かせない主力の一人となり、公式戦55試合で27得点23アシストを記録した。

「ルイス・ディアスについて我々は決断を下した。それも高額ではあったが、ブラッドリーとは別次元だった。加えて、ディアスは人々がそのためにスタジアムへ来るような選手だ。我々は彼に非常に満足している」と、エベールルは語った。