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ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、クリスティアーノ・ロナウドの代表引退の決断について語り、発表を事前に知らなかったと明かした。メディアの憶測を受け、41歳のロナウドとの不和を否定するとともに、国民に将来へ目を向けるよう呼びかけた。

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歴史的な引退発表を事前に知らされなかったジェズス監督

ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督が、クリスティアーノ・ロナウドの代表引退決定を受けて取材に応じた。代表234試合出場、146得点という世界記録を残し、23年間の代表キャリアに終止符を打つ41歳のFW。その引退は、デンマーク、ウェールズとのネーションズリーグの試合を控えるポルトガル代表にとって、大きな転機となる。

ジェズス監督は決定を事前に知らされておらず、一般の人々と同じタイミングで引退を知ったと認めた。

突然の発表だったものの、ジェズス監督は代表でのキャリアを終えるというロナウドの選択を尊重すると強調した。

動画と声明で知った引退、わだかまりは否定

発表のタイミングについて問われたジェズス監督は、率直に明かした。「皆さんと同じタイミングで、動画とクリスティアーノ・ロナウドの声明を見て、その決断を知った」

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「それまで、彼が代表を離れるつもりだとは知らなかった。私はプレーし、ゴールを決めていたし、彼は私が候補として考えていた選手の一人だった。クリスと話そうとはしなかった。ポルトガルサッカー連盟との契約期間である4年間に、クリスが代表を去ったことは、歴史に記憶され続けるだろう」

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「彼を招集しようと考えていたと先ほど言ったのは、クリスティアーノ・ロナウドがこのネーションズリーグのプロジェクトに引き続き参加すると信じていたからだ。わだかまりはない。なぜか？ 私の決断はすべてチームを考えて下したものだからだ。監督として、常にグループにとって最善だと思うことを守ろうとしてきた。私はまったく冷静だ」とジェズス監督は付け加えた。

ロナウドの時代に区切り

ジェズス監督は、ロナウドがポルトガルサッカーにとって比類なき模範的存在であると認める一方、報道陣には引退した主将ではなく、現在の代表メンバーに目を向けるよう強く求めた。

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「この件についてはすでに話したし、もう話すつもりはない。クリスティアーノ・ロナウドが代表メンバーにいないことについて話したいなら、それは構わない。だが、その話題は終わりだ」とジェズス監督は明言した。

「今は代表メンバーと新しい選手たちについて話し始める時だ。それも重要だと考えている。過去に何が起きたかには、今の私は関心がない。もちろん、クリスティアーノ・ロナウドが戻ってくる可能性はあると信じていたし、彼を招集し、話をしようとも考えていた。だが、彼の決断を尊重しなければならない。彼は代表を離れる時が来たと理解したのだ」

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功績に敬意を払いながら代表の刷新へ

ジェズス監督は最後に、代表メンバーの刷新と、ロナウドが国際舞台で成し遂げたことへの深い感謝を両立させなければならないと強調した。

「クリスティアーノ・ロナウドがポルトガルにとってどのような存在だったか、そして今もどのような存在であり続けているかを決して忘れずに、彼の決断を尊重しなければならない」とジェズス監督は説明した。

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「彼は今、キャリアを歩み始める若い選手たちにとって象徴であり、手本だ。ただし、この2つはまったく別の問題であり、分けて考えるべきだ」