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MFヴィタリー・ヤネルトが月曜夜のプレミアリーグ、エヴァートン戦でスーパーゴールを決め、ブレントフォードの4-0の勝利に貢献した。

67分、ヤネルトは相手ゴールまで30メートル弱の位置でボールを受け、前に運ぶと、驚くほど妨害されずにシュートを放った。ドイツ代表MFはそのスペースを生かし、見事な一撃を決めた。約25メートルから放った強烈な左足のシュートはゴール隅に突き刺さり、エヴァートンのゴールを守るイングランド代表GKジョーダン・ピックフォードに止める術はなかった。「少しスペースがあって、誰も本気で寄せてこなかった。だから『こうなったら、打ってみよう』と思ったんだ」と、ヤネルトは試合後にSkyで語った。「そうしたら、ゴール隅に決まった」

ブレントフォードの主将を務めるヤネルトは、ダブルボランチの一角として試合を通じて好プレーを見せ、先制点につながるプレーにも関わった。マン・オブ・ザ・マッチの賞を手渡されると、2得点を挙げたチームメイトのキーン・ルイス＝ポッターを念頭に「キーノが2点取ったのに？」と聞き返した。記者が受賞を認め、「その話はロッカールームで言い争って」と冗談を飛ばすと、ヤネルトは笑って「ありがたく受け取るよ」と答えた。

28歳のヤネルトは2020年にVfLボーフムからイングランドへ移籍し、ブレントフォードに欠かせない主力となっている。 ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は9月、ヤネルトを初めて代表に招集した 。ハンブルク生まれのヤネルトは、クロップ監督が選んだ44人の大規模なメンバーに名を連ねた。

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ヴィタリー・ヤネルト、10月初旬にドイツ代表デビュー

10月初旬のセルビア戦では、2-0とリードした試合終盤に途中出場 。これが代表初出場であり、現時点で唯一の出場でもある。しかしクロップ監督は、11月のセルビア戦とオランダ戦に向けて大幅に人数を絞った代表メンバーには、ヤネルトを選ばなかった。

Getty Images

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それでも、好調を維持すれば代表に再招集される可能性は十分にある。今季のブレントフォードでは、ここまで公式戦12試合に出場。エヴァートン戦のスーパーゴールは、すでに今季3点目だった。エヴァートンに大勝したブレントフォードはプレミアリーグで6位に浮上し、高い目標を掲げている。

「もっと安定感が必要だけど、クラブとして高い目標を設定できる」とヤネルトは強調した。ブレントフォードには、40分にジェームズ・ターコウスキーがレッドカードを受け、相手が早い時間帯に退場者を出したことも追い風となった。「僕たちはとても良いスタートを切った」とヤネルトは続けた。「レッドカードの前から、最初の20分、25分はとても良いプレーができていたと思う。試合をコントロールしていたし、勝利にふさわしかった」

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次戦は土曜日、敵地での一戦となる。相手は 深刻な不振に陥っているマンチェスター・ユナイテッド だ。その後は首位アーセナル（12月2日）、マンチェスター・シティ（12月5日）と、ヤネルトらに強豪との2試合が待っている。