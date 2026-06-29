その筆頭にメズラウィ…ワールドカップで3人のモロッコ人選手が特別な一戦に挑む

2026年W杯32強戦の笛が鳴り響く。モロッコ対オランダは、単なる試合ではない。アイデンティティの闘いであり、郷愁の涙だ。3人のモロッコ人選手は、「先祖の国」と「生まれ故郷」の国歌の間で心を引き裂かれる。

モロッコ代表のナシール・メズラウィ、スフィアン・アムラバト、アンズ・サラフ・アル＝ディーンの3人。彼らはオランダの「風車」と戦うが、心にはリートドルプ、ホイゼン、アムステルダムの記憶がある。

「アトラスの黒豹」モロッコ代表はオランダと対戦する。この試合は今大会で最も拮抗すると注目されているが、真のドラマは、生まれた国ではなくモロッコ代表を選ぶ3人の選手にある。

国際試合48試合に出場するムズラウィは、モロッコ人の両親が移民として渡ったライデルドルプ生まれ。76試合に出場する中盤の要アムラバトはホイゼン、11試合のサラフディンはアムステルダムが故郷だ。 3つのオランダの都市、そして3枚の緑のユニフォームが、今や「オレンジ軍団」に立ち向かう。

モロッコ代表にとって、これは珍しいことではない。『ムンド・デポルティーボ』によると、W杯登録26人のうち19人が海外生まれで、その多くはオランダのモロッコ人コミュニティに属する。彼らは試合の夜、複雑な思いでテレビに向かうだろう。 スタジアムで息子たちを応援しながら、母国のチームを案じる。

この夜、メズラウィ、アムラバト、サラディンは、かつての隣人や幼なじみの喜びを打ち砕くために全力を尽くす。ワールドカップの舞台で、郷愁と野心、忠誠心と記憶がぶつかり合う特別な夜となる。