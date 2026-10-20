リーガ・エスパニョーラの編集制作責任者であるセルヒオ・カランサが、審判とテレビ中継をめぐる新たな論争を巻き起こした。レアル・マドリードとセビージャの一戦でのアルダ・ギュレルによるペッキ・フェルナンデスへのタックルシーンについて、制作チームがリプレイを放送しないと決定したことを認めたためで、これは視聴者が目にする映像の選定基準に疑問を投げかけるものとなった。

カランサはラジオ局「コペ」での発言で、問題となったプレーの映像が存在していたことを認めたものの、その瞬間の判断としてそれを放送しないことに決めたと明言し、その理由として制作チームが生中継の運営において依拠している編集上の基準を挙げた。

カランサは、リプレイを流さないという決定は制作チームが下した編集上の判断であったと強調し、特定のプレーを放送する、あるいは無視するといった事前の圧力や指示の存在を否定した。

さらに次のように付け加えた。「あれはリプレイ担当部門による編集上の判断だった。私が強調したいのは、我々はいかなる圧力もなく仕事をしており、適切だと考える判断を下せるということだ。特定の映像を流せ、あるいは流すなといった指示は存在しない」

制作責任者は、中継に携わる者はスポーツ上の帰属意識があろうとも職業上のプロ意識を保つことが求められると強調し、誰しもあるチームを応援することはあり得るが、その帰属意識は仕事の外に置かなければならないと語った。

キリアン・ムバッペのあるゴールの前にあった可能性のあるファウルに関しては、カランサはリプレイを流すか、どの適切なアングルを選ぶかの判断は制作チームに委ねられていると説明し、優先されるのはあくまで生中継を尊重し、リプレイの回数を可能な限り減らすことだと強調した。

さらに彼は、主審がプレーを続行すると判断した後もプレーは続き、その後にゴールが生まれたと指摘し、もしビデオ判定技術が介入してプレーを止め、そのシーンを確認していれば、制作チームはそれを放送し、適切なアングルを探していただろうと説明した。