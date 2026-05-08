「その点で、デニス・テ・クロースは素晴らしい仕事をした」

FCラインモンドでは、『アルゲメーン・ダグブラッド』記者のウェッセル・ペニングとデニス・ファン・エールセルが、フェイエノールトでのデニス・テ・クロースの貢献を巡って対立した。

ペニングはテ・クロースのGMとしての価値に疑問を投げかけた。これに対しファン・エーセルは「君は『彼がクラブを守った』と簡単に済ませている。それは彼を過小評価している」と反論した。

RTVラインモンドのラジオ解説者であるヴァン・エールセルは、就任前と引き継ぎ時のクラブ状況を比較し、テ・クロースの業績を高く評価する。しかしペニングは「フェイエノールトの転換はフランク・アルネセンの下で起きた」と反論する。

「その後テ・クロースが来て流れをさらに発展させた」とペニンクは語り、テクニカルディレクターとしての彼の価値は認める。「だが方針転換は彼が来る前から始まっていた」。

ファン・エールセルは「うまくいっていることは『あれは彼の功績ではない』と言いながら、うまくいかないことはすべて彼の責任にされる」と指摘し、数字で見ればテ・クロースは十分に成果を残したと結論付けた。

司会のバート・ノレスは、51歳のフェイエノールト幹部の後任について尋ねた。 ロベルト・エーンホーンの名前が挙がっているが、過去にも実現しなかった例があり、今回もまだ確定ではないとヴァン・エールセルは指摘。他に候補がいるのもそのためだと言う。彼はまずテクニカルディレクター（TD）が発表されると予想している。

テクニカルディレクター候補にはデヴィ・リゴーとオリバー・ルグナートの名が挙がっている。いずれも外国人役員で、フェイエノールトでは初めてのことだ。ファン・エールセルは「リゴーが就任する可能性が最も高い」と語る。