思いがけず、ボルシア・ドルトムントは移籍市場閉幕間際にプレッシャーを抱えることになった。 新戦力ジャンニス・コンスタンテリアスの長期離脱（前十字じん帯断裂）によって、BVBの陣容には突如として穴が生じた。問題は、ヴェストファーレン勢がこれにどう対応するかだ。しかもBVBには、一見すると分かりやすい解決策に頼りたくなる誘惑があるかもしれない。それも、後からでも獲得できる選択肢だ。その名はジャドン・サンチョである。

このイングランド人は、すでに2度BVBでプレーした経験を持つ。そして現在は無所属だ。つまり移籍金なしで獲得でき、ドルトムントのことも知っている。だが何よりも、彼はひとつの存在である。感情を揺さぶる名前だ。だが、まさにそこに問題がある。

カーステン・クラマーCEOは日曜日、Sky90 で、サンチョほどBVBを熱狂させる名前はほとんどないと語った。SNSを少し見れば、それは確かにうなずける。だが純粋に競技面だけを見れば、今や26歳となった彼への熱狂は説明がつかない。だからこそBVBは、今まさにサンチョを呼び戻すべきではない。過去があるからではなく、現在があるからだ。

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かつてBVBはジャドン・サンチョにいくらの移籍金を得たのか？

というのも、2021年に8500万ユーロでドルトムントからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍して以降、サンチョはかつてBVBで見せたあの輝かしい時期を追い続けているからだ。さらに、23試合の代表歴を持つこの選手が無所属にまで落ち込み、しかもBVBと同等の野心を持つクラブのどこからも関心を示されていないように見えること自体、すでに多くを物語っている。

過去5年間の数字は、かなり明確な物語を語っている。この期間、サンチョは公式戦184試合で21ゴール22アシスト。1試合平均の出場時間は1時間未満で、1得点関与あたりには約250分を要している。

これは一時的な不調ではなく、何年にもわたって続いている傾向だ。サンチョが2017年から2021年にかけてドルトムントを間違いなく熱狂させたのは事実だ。だが、彼はもはやあの頃の選手ではない。

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ジャドン・サンチョは何年もトップフォームを追い求めながら報われていない

2024年冬のBVBへの半年間のレンタルを持ち出しても、十分な反論にはならない。当時も問題だったのはサンチョの安定感のなさであり、チャンピオンズリーグでもブンデスリーガでも時折きらめきを見せたとはいえ、それはあくまで散発的なものだった。そうしたわずかな好プレーが記憶に残っているのは、それが際立っていたからであって、サンチョの通常運転だったからではない。

いくつか良かった試合だけを根拠に、信頼できる陣容設計はできない。だが、いまのBVBに求められているのはまさにそこだ。ボルシアにはコンスタンテリアス離脱後、スピード、ダイナミズム、そして背後への抜け出しが必要であり、それらの特性を継続的にピッチで発揮できる選手が求められている。好スタートを切っていたギリシャ人に期待されていたように。

だが、こうしたすべてをサンチョは最近、マンチェスター・ユナイテッドでも、ドルトムントでも、その後のチェルシーとアストン・ビラへの2度のレンタルでも実現できていない。何年にもわたってかつてのトップフォームを空しく追い続けている選手を獲得することは、コンスタンテリアスの負傷に対する論理的な帰結ではなく、遠い過去への賭けにすぎない。

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ジャドン・サンチョ再獲得の再現？ これまでBVBが呼び戻してきた選手は？

何より、サンチョ獲得は、スポーツディレクターのオーレ・ブックの下で「新しいBVB」（クラマー）が最近進み始めた、身内感を排した路線と完全に逆行するものになる。ドルトムントは、ニクラス・ズーレやユリアン・ブラントのように、長期間にわたってパフォーマンスが十分に安定しなかった選手たちと自ら決別してきた。そこで今、同じ問題を抱えるサンチョを呼び戻すことには、これまでの数年間で部分的には惨憺たる失敗に終わりながら、後になってしばしばロマンチックに美化されてきたマリオ・ゲッツェ、香川真司、ヌリ・シャヒンらの“出戻り”と同じくらい意味がない。

また、サンチョは潜在的に傑出した能力を持つ以上、今なお違いを生み出せるという主張も十分ではない。確かにサンチョは、おそらく今でも非常に良い日には試合を決められる。だが重要なのは、サッカー選手が本質的に並外れた能力を持っているかどうかではなく、それをどれだけの頻度で引き出せるかだ。

一部のBVBファンがサンチョに憧れを抱くこと自体は、もちろんまったく理解できない話ではない。だがそれは、彼の現在のパフォーマンスに向けられたものではないという点で非合理的だ。ドルトムントはコンスタンテリアスの代役を考えるにあたり、その名前に特別な過去があるという理由だけで判断してはならない。移籍金ゼロのサンチョ獲得に対してBVBが支払うことになる最大の代償は、自らの陣容戦略を台無しにすることだろう。

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