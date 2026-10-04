キミッヒもまた、ファーストチームの主力選手の多くと同様、オランダ戦での1-1、そしてギリシャ戦での失望的なホームでの0-1敗戦を受け、代表活動期間の半ばでDFBチームを離れなければならなかった。キミッヒはオランダ戦ではまずまずの出来だったが、ギリシャ戦では不運なパフォーマンスを見せ、フェリックス・ヌメチャとの連係も機能不全に映った。それでもチームに残ることを認めてほしいという彼の公の訴えを、ユルゲン・クロップ監督は聞き入れなかった。

その後のセルビア戦では、ドイツの中盤でトム・ビショフ、アレクサンダー・パブロヴィッチ、フロリアン・ヴィルツが輝きを放った。 その当然の帰結として、ファンや専門家の間では、キミッヒ不在の代表の方がむしろ良いのではないかという公の議論が起きた。クロップ監督はこのテーマについて、記者会見やインタビューで時にやや不器用に対応した。

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ルディ・フェラー「ヨー・キミッヒは素晴らしいキャプテンだ」

フェラーはこれを「まったく騒ぎ立てるようなことではない」と受け止め、バイエルン・ミュンヘンに所属する31歳に全面的な信頼を示した。「ヨー・キミッヒは素晴らしいキャプテンであり、素晴らしい選手だ。今後何年にもわたって、彼は私たちに多くの喜びをもたらしてくれるだろう」とフェラーは語った。日曜夜にテッサロニキで行われる、この期間で4試合目にして最後の国際試合となるギリシャ戦を前にしての発言だった。この試合に向けて、クロップ監督は再びビショフ、パブロヴィッチ、ヴィルツを先発に指名した。

フェラーによれば、相手の実力がそれぞれ異なるため、異なる顔ぶれを直接比較すべきではないという。「最初の2試合は難しい試合だった。セルビアはその後、確かに少し弱かった。だから少し良く見えるんだ」とフェラーは述べた。

また、彼の見解では、最初の2試合で起用された選手たちも「おそらくセルビアには勝っていただろう。これはかなり思い切った言い方だけどね。だからその比較は少し不公平なんだ」としている。