クロースは、兄弟のフェリックスとともに配信しているポッドキャスト『Einfach mal Luppen』で、PSG戦とレアル・マドリード戦におけるバルセロナの直近2試合の戦いぶりを控えめに批判した。

例えば、先週末のクラシコでは、バルセロナは1-2でラ・リーガ今季初黒星を喫したが、レアルは「特にバルセロナの主力選手たちに気持ちよくプレーさせず、勢いに乗らせなかった。その結果、普段ならしないようなミスも犯した」とクロースは語った。

クロースはこう分析する。「バルセロナは、しばらく相手を捕まえられないと、守備がうまくいかない。プレスで相手を捕まえられなければ、サイドチェンジや裏へのボールに大きな問題を抱える。パリ戦でもそれが示された。彼らは今も非常にリスクの高い守備をしているので、そうなると大きな問題を抱えるんだ」

同時にクロースは、それぞれの対戦相手の戦術的なアプローチを称賛した。特に、かつて所属したレアルと、その指揮官ジョゼ・モウリーニョには良い意味で驚かされたという。「レアルはバルセロナに対して、特に守備面で素晴らしい準備をしていたと思う。これはモウリーニョへの明確な賛辞でもある」

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レアル・マドリードのラ・リーガでの順位は？

それまでリーグ戦無敗だったバルセロナを相手に、レアルは「非常に勇敢な」戦いを見せ、最終的にはさらに多くのものを得られた可能性さえあったという。「ボールを持ったとき、レアルには彼らをさらに苦しめるチャンスがもっとあったはずだ」。バルセロナはボールを保持できない場面で、かなり苦しんでいたからだ。

それこそが、直近ではバルセロナが優勢に立つことの多かった過去の対戦との決定的な違いだったという。「もちろん、守備に徹する時間帯もあった。同点に追いついた後なら、誰もが1-1で手を打っただろう。でも、彼らは60～65分間、ボールを持たないときに本当に非常に勇敢な戦いをしたと思う。『よし、ここで自陣に閉じこもるのではなく、前から相手の選択肢を消そう』と決めたんだ。バルセロナがバックパスを出すたびに、勇敢に前へ出た。ここ数回のクラシコではそうではなかった。試合を通して後手に回り、次々と失点していた」とクロースは語った。

この僅差での勝利により、レアルは順位表でバルセロナとの勝ち点差を3に縮めた。バルセロナは10試合で勝ち点27を獲得し、依然として首位。レアルと勝ち点で並ぶ同じマドリードのアトレティコ・マドリードが2位につけている。