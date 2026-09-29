The Athleticは数日前、マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規則およびファイナンシャル・フェアプレーのガイドライン違反をめぐり、115件中114件の訴因で有罪と判断されたと明らかにした。勝ち点剥奪や高額な罰金に加え、複数回の強制降格の可能性も排除されていないという。厳罰は回避が極めて難しいとされている。

さらに、獲得したタイトルが剥奪されることも可能性の範囲内にあるとみられている。2009年から2018年までのマンチェスター・シティの全結果（捜査対象）が無効とされるべきだという、説得力のある主張もあるようだ。

talkSPORT Breakfastで、かつて5年間にわたってスカイブルーズのユニフォームを着たミルズが、この疑惑について見解を示した。彼の考えでは、シティは厳しい処分を科されるべきだという。

「彼らが不正を行ったシーズンごとに、今後の各シーズンで大幅な勝ち点剥奪を科すべきだ。つまり、9年間不正をしていたのなら、今後9年間は毎年20ポイントずつ勝ち点を引くべきだ。そうなってから彼らが何をできるか見てみよう」とミルズは語った。

一方で、単純に2部への強制降格とする案には否定的だ。というのも、クラブにはわずか1年で2部から再昇格し、すぐに上位争いに戻れるだけの十分な資金力があるからだ。

「さっきファンの1人から『それなら2部にとっては素晴らしいことだ』という声を聞いた。でも、そうではない。シティはすぐに昇格してしまう。つまり、（チャンピオンシップからの自動昇格）2枠のうち1枠しか残らなくなるということだ」。2部クラブにとっては、金銭面でもうまみはないという。「今季マンチェスター・シティと対戦するのは2試合だけだから、莫大な収入を得られるわけではない」

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プレミアリーグはマンチェスター・シティにどう裁定を下すのか？

リーグが最終的にどのような判断を下すかは、今後明らかになるだろう。「あまりにも過去にさかのぼる話なので、公平で公正な制度など存在しない。それに、他クラブが自分たちは不利益を被って降格したと訴えるだろうから、非常に、非常に難しくなる。どうやってそれを整理するんだ？」とミルズは考えている。

The Athleticによると、プレミアリーグの複数クラブはすでにかなり前から有力弁護士を起用し、スカイブルーズに対する訴訟の枠組みの中で起こし得る請求を検討しているという。簡単に言えば、不利益が認定された場合、それらのクラブには補償金を受け取る権利が生じ、その額は数百万ユーロ規模に上る見込みだ。Sunによれば、その総額は実に6億1600万ユーロに達する可能性がある。

ただし、クラブが法的措置に踏み切れるのは、控訴手続きが終了した後に限られる。マンチェスター・シティが異議を申し立てることは予想されている。Guardianによると、この手続きはなお数カ月、あるいは数年に及ぶ可能性がある。