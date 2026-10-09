大半を残留争いに費やした厳しい昨季のブレーメンにあって、マルコ・グリュルは特に苦しむ場面の多かった選手の一人だった。オーストリア人FWはブンデスリーガ33試合の出場で、直接関与した得点はわずか4。2025年10月末から2026年5月中旬のシーズン終了までの期間に限れば、3月上旬のウニオン・ベルリン戦での4-1勝利で決めた1得点が、グリュルにとって唯一のスコアポイントだった。攻撃的な選手としてはかなり物足りない数字だ。

それだけに、今夏には売却候補と見なされることもあったグリュルが、2026-27シーズンをいかに鮮烈にスタートさせたかは驚きに値する。昨季の数字はすでに4節終了時点で上回っており、リーグ戦ではすでに6スコアポイント（2得点4アシスト）を記録している。

ハリー・ケイン、セルー・ギラシー、ルイス・ディアス、デニズ・ウンダフ――ブレーメンの急成長株はここまで、彼ら全員を多かれ少なかれ明確にしのいでいる。この非常に早いシーズン段階とはいえ、グリュルに肩を並べられている唯一の存在は、ほかでもないミヒャエル・オリーゼだ。ブレーメンのこのアタッカーは、バイエルン・ミュンヘンのスーパースターであり、同じく6つの直接的な得点関与（4得点2アシスト）を記録しているオリーゼと並び、ブンデスリーガのスコアラーランキング首位に立っている。

ブレーメンのティオウネ監督は最近、グリュルについて何を語ったのか？

「ブレーメンで、これ以上に良い状態のマルコ・グリュルを見たことがあるかどうか分からない」と、ダニエル・ティオウネ監督は代表ウィーク前最後の試合後に語った。この試合でグリュルは1得点2アシストを記録し、ブレーメンの劇的な反撃に決定的な役割を果たし、それがFCアウクスブルクとの重要なホームゲームでの3-2勝利につながった。見事なドリブルの後、確信を持って1-2とする追撃弾を決めると、やや幸運にも生まれたニクラス・フュルクルクの同点弾へのアシストに続き、最後は決勝点を決めたミッチェル・ヴァイザーへ賢い折り返しも見せた。

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まだ始まったばかりの今季において、ホームでのグリュルの華々しいパフォーマンスはこれが2度目だった。9月上旬のチャンピオンズリーグ出場クラブRBライプツィヒ戦でも3-1の勝利に輝きを放ち、1得点1アシストをマークしていた。ブレーメン内での評価が急上昇したことに加え、この絶好調へのもう一つのご褒美として、ワールドカップを逃して以降、10カ月ぶりにオーストリア代表へ再招集された。

そんな彼は、代表選手としてはやや異色の出世ルートを歩んできた。というのも、グリュルはオーストリアのビッグクラブの下部組織でプレーしたことが一度もないからだ。2024年のブレーメン移籍後、『Bild』のインタビューでグリュルは「13、14歳の頃にアカデミーへ行くチャンスはあった。でも、友人や家族のいる村での暮らしの方が心地よかったから、家に残りたかった」と説明している。高いレベルの育成年代サッカーではなく、彼は早くから大人のサッカーをプレーし、17歳でオーストリア3部のTSVザンクト・ヨハンに加入。そこで瞬く間に主力となった。

マルコ・グリュルは王道の出世コースを歩まなかった

当時、彼はまだプロではなく、サッカーはあくまで副業のようなもので、普通に仕事もしていた。最初はスポーツ用品店の販売員として働いていたが、「毎週土曜日に働けないことが、同僚に対してだんだん気まずくなった。だから郵便局に移った」という。当時の日常は、朝7時から14時まで手紙を配達し、その後にトレーニング、週末は試合のために休みを取るというものだった。「突然サッカーだけになった時、そのありがたみはまったく違って感じる」と彼は強調し、自身の歩みを考えれば、プロ生活が当たり前になることは決してないと語っている。

20歳になったばかりで、なおもオーストリア3部でプレーしていたグリュルは、2018-19シーズンを前にプロになる夢をかなえる最後のチャンスを自らに与えた。「今しかない。そうでなければ別のことをしていたし、たぶん今も郵便局にいたはずだ」と彼は振り返る。だが、それは実を結んだ。2018-19シーズン前半戦に3部17試合で19得点という圧巻の成績を残すと、2019年初頭に当時2部だったSVリートが獲得に動き、そこでいきなりブレーク。一年半後にはともに1部昇格も果たした。2021年にはオーストリアの強豪ラピード・ウィーンへ移籍し、2024年からはブレーメンのユニフォームをまとっている。

ドイツ1部でのまずまずの1年目、そして低調だった昨季を経て、今夏のプレシーズンの時点では、グリュルが2026-27シーズンをこれほど華々しくスタートさせるとは予想できなかった。というのも、過去2年間のブレーメンでクラシックな万能型と見なされ、センターフォワード、右、左、さらにはセカンドトップでもプレーしてきた28歳にとって、エレン・ディンクチ、ニクラス・フュルクルク、セドリック・イッテンという名のある補強によって攻撃陣の競争はかなり激しくなっていたからだ。しかも開幕前の数週間、彼のパフォーマンスは決して説得力のあるものではなかった。それでもグリュルは動じなかった。

ブレーメンでのマルコ・グリュルの特長とは？

アウクスブルク戦後、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた彼は、「自分は、しっかり状態が上がっていないといけないプレースタイルなんだ」と説明した。「だから、シーズン中に結果を出す方が自分には合っている」。そして実際、グリュルは直近でまさに見事な形でそれを実現し、自身の2つの大きな特長――高いスピードと、力強さと技術を高い次元で兼ね備えた優れたフィニッシュ――によって、ブレーメンを大いに助けている。

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「彼はいつも“戦力の一人”として見られている」とティオウネ監督は最近指摘し、グリュルが時に過小評価されていることを示唆した。「彼が勤勉に働き、戦術的な内容を守り、そして基本的には常に信頼できることを、みんな喜んでいる。でも、そんなことを自分について言われたいサッカー選手なんていない」とブレーメン指揮官は説明。そして、自身とスタッフがグリュルを今の方向へ少し後押ししたことも明かした。「今こそ、自分が持っているクオリティーを見せてもいいんだと、われわれは彼に伝えたのかもしれない」とティオウネ監督は語っている。

昨年、移籍金1000万ユーロという高額でユヴェントスから獲得され、現在はボローニャへレンタル中のサミュエル・ムバングラを、現状のブレーメンで惜しむ者は少なくともいない。ムバングラは本来、グリュルの主要なライバルの一人になるはずだった。またグリュルは、ティオウネ監督が今や彼を本来のベストポジションとみられる左ウイングで継続的に起用していることの恩恵も受けている。「左から内側に切れ込み、右足でフィニッシュする。それが彼の武器だ」と、ブレーメンのライセンス部門責任者ペーター・ニーマイヤーは今夏の時点ですでに強調していた。グリュルがロケットスタートを決め、それが理想的にはキャリア最高のシーズンにつながる土台となる前からだ。