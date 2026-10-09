降格争いに大半を費やした難しい昨季のブレーメンにあって、マルコ・グリュルはとりわけ苦しむ場面の多かった選手の一人だった。オーストリア代表のグリュルはブンデスリーガ33試合の出場で、直接的なゴール関与はわずか4回。2025年10月末から2026年5月中旬のシーズン終了までの期間では、3月初旬のウニオン・ベルリン戦4-1の勝利で挙げた1ゴールが、グリュルにとって唯一のスコアポイントだった。攻撃的な選手としては、かなり物足りない数字だ。

それだけに、今夏には売却候補と見なされることもあったグリュルが、2026-27シーズンにどれほど鮮烈なスタートを切ったかはなおさら驚きだ。昨季の数字はすでに4節終了時点で上回っており、リーグ戦ではすでに6つのスコアポイント（2ゴール、4アシスト）を記録している。

ハリー・ケイン、セールー・ギラシー、ルイス・ディアス、デニズ・ウンダフ――ブレーメンの急成長株はここまで、多かれ少なかれ彼らすべてをしのいでいる。この確かにまだ非常に早い時期の段階で、グリュルに並べる唯一の存在は、ほかならぬミヒャエル・オリーセだ。やはり直接的なゴール関与6回（4ゴール、2アシスト）を記録しているバイエルン・ミュンヘンのスーパースターと並び、このブレーメンの選手はブンデスリーガのスコアラーランキング首位に立っている。

ヴェルダー指揮官ティオウネは最近、グリュルについて何と語ったのか？

「ヴェルダー・ブレーメンで、これ以上に良い状態のマルコ・グリュルを見たことがあるかどうか分からない」と、ダニエル・ティオウネ監督は代表ウィーク前最後の一戦後に語った。この試合でグリュルは1ゴール2アシストを記録し、ヴェルダーの劇的な反撃に決定的な役割を果たし、それはFCアウクスブルクとの重要なホームゲームでの3-2勝利へとつながった。見事なドリブルの後、強い確信を持って1-2とする追撃弾を決めると、かなり幸運にも生まれたニクラス・フュルクルクの同点弾のアシストに続き、最後は決勝点を決めたミッチェル・ヴァイザーへ賢いバックパスも送った。

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それは、まだ始まったばかりの今季におけるグリュルのホームでの2度目の圧巻のパフォーマンスでもあった。9月初旬のチャンピオンズリーグ出場チーム、RBライプツィヒ戦での3-1の勝利でもすでに輝きを放ち、1ゴール1アシストをマークしていた。ヴェルダー内での評価が急上昇したことに加え、この絶好調にはもう一つのご褒美もあり、10カ月ぶり、そしてW杯を逃して以降初めて、オーストリア代表に再び招集された。

代表選手としてはやや異色の出世街道を歩んできた人物でもある。というのも、グリュルはオーストリアのビッグクラブの下部組織でプレーしたことが一度もないからだ。2024年のヴェルダー移籍後、ビルトのインタビューでグリュルは、「13歳か14歳の頃」に「アカデミーに行くチャンスはあった。でも、友人や家族と一緒に村で過ごす方が単純に心地よかったから、家にいたかった」と説明した。高いレベルの育成年代のサッカーではなく、早くから大人のサッカーでプレーし、17歳でオーストリア3部のTSVザンクト・ヨハンに移籍。そこで瞬く間にレギュラーとなった。

マルコ・グリュルは王道の出世ルートを歩まなかった

当時はまだプロではなく、サッカーの傍らで普通に働いていた。最初はスポーツ用品店の販売員だったが、「毎週土曜日に働けないことが、同僚に対してだんだん気まずくなっていった。だから郵便局に移った」という。当時の日常は、朝7時から14時まで手紙を配達し、その後にトレーニング、そして週末は試合のために休みを取るというものだった。「突然、サッカーだけになると、その価値をまったく違う形で感じるようになる」と強調し、自身の歩みを考えれば、プロとしての暮らしが自分にとって決して当たり前のものにはなり得ないと語っている。

20歳になったばかりで、なおもオーストリア3部でプレーしていたグリュルは、2018-19シーズンを前に、プロという夢をかなえる最後のチャンスを自らに与えた。「今しかない。そうでなければ別のことをしていたし、たぶんまだ郵便局にいたと思う」と振り返る。しかし、それはうまくいった。2019年初頭、3部17試合で19ゴールという圧巻の前半戦を受け、当時2部だったSVリートが獲得に動き、そこでいきなりブレーク。1年半後にはともに1部昇格を果たした。2021年にはオーストリアの名門ラピッド・ウィーンへ移籍し、2024年からはヴェルダーのユニフォームを着ている。

ドイツ1部でのまずまずの1年目、そして低調だった昨季を経て、夏のプレシーズンの段階では、グリュルが2026-27シーズンをこれほど華々しく始めるとは予想できなかった。とりわけ、過去2年間のヴェルダーで典型的なオールラウンダーと見なされ、センターフォワード、右、左、そしてセカンドトップでもプレーしてきた28歳にとって、エレン・ディンクチ、ニクラス・フュルクルク、セドリック・イッテンという名のある補強によって攻撃陣の競争はかなり激しくなっていた。しかも開幕前の数週間、彼自身の内容は決して説得力あるものではなかったが、それでもグリュルは動じなかった。

ヴェルダー・ブレーメンでのマルコ・グリュルの特長とは？

アウクスブルク戦後、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた彼は、「自分のプレースタイルは、すでにしっかり仕上がっていないといけないものなんだ」と説明した。「だから、シーズン中にパフォーマンスを出せる方が自分にはいい」。そして実際、グリュルは直近でまさにそれを印象的な形で示し、自身の2つの大きな武器――高いスピードと、パワーと技術の良いバランスを備えた卓越したフィニッシュ――によって、ヴェルダーに非常に大きな助けをもたらしている。

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「彼はいつもスカッドプレーヤーとして見られている」と、ティオウネは最近、グリュルが時に過小評価されていることを示唆した。「勤勉に働き、戦術的な内容を守り、そして基本的にはいつも信頼できる。そういう点をみんな喜んでいる。でも、そんなふうに言われたいサッカー選手はいない」とブレーメン指揮官は述べ、自身とスタッフがグリュルを今の方向へ少し後押ししたことも明かした。「彼には、今こそ自分が持っているクオリティーを見せてもいいんだ、と伝えたのかもしれない」とティオウネは話している。

昨年、移籍金1000万ユーロという高額でユベントスから獲得され、現在はボローニャにレンタル中のサミュエル・ムバングラを、今のブレーメンで惜しむ者は少なくともいない。ムバングラはグリュルの主なライバルになっていたはずで、グリュルはティオウネが今や彼を継続的に本来のベストポジションと見られる左ウイングで起用していることの恩恵も受けている。「左から中へ切れ込み、右足でフィニッシュする。それが彼の武器だ」と、ヴェルダーのライセンス部門責任者ペーター・ニーマイヤーはすでに夏に強調していた。グリュルが、うまくいけばここまでのキャリアで最高のシーズンの土台となり得るロケットスタートを切る前のことだった。