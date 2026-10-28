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ポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスが、注目を集めたパリ・サンジェルマン退団の内幕を明かし、ACミランへの移籍が決まるまでに抱えていた強い不満を語った。夏の移籍市場でACミラン史上最高額の移籍金で加入したラモスは、イタリアで新たな活力を得て好スタートを切っている。

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フランスの首都で募った不満

ラモスがパリ・サンジェルマンでの最後の数カ月に経験した苦境を明かし、冬の移籍市場の時点で退団を望んでいたと認めた。ポルトガル人FWは最終的に夏、チャンピオンズリーグを2連覇したクラブを離れ、ACミランに加入。移籍金は非公表だが、約8000万ユーロとみられ、同クラブ史上最高額の補強となった。

パルク・デ・プランスからの退団を当初試みた際について、ラモスは時期の問題から話が簡単には進まなかったと説明した。ポルトガルの『Canal 11』に対し、「PSGを離れたかったが、1月はいつだってより難しい。1月に出ていきたいと思っていたけれど、最善の選択肢ではなかった。今ならもっとよく分かる。PSGはすぐにノーと言った。代わりの選手を探さなければならなかったからだ。でも、ルイス・カンポスはこの夏に僕を行かせると約束してくれた」と語った。

スポーツ面で不満を抱えていた一方、パリでは同胞たちと強い絆を築いており、25歳のラモスにとって退団は感情的にも難しいものだった。チーム内の雰囲気を振り返り、「グループが本当に素晴らしかったので、PSGを離れるのはつらかった」と話した。「いつも一緒に過ごしていたポルトガル人選手が3人いた。彼らは僕が退団したがっていると知っていて、冗談で、雰囲気を楽しむためだけでも残れと言っていた。僕たちはこれまで、本当に特別な瞬間を数多く共に経験した」

怒りをモチベーションに

フランスでラモスが抱えていた最大の問題は、実績が選手起用に反映されていないと感じていたことだ。2023年夏にベンフィカからPSGに加入したストライカーは、フランスの強豪で131試合に出場し、45得点10アシストを記録。それでも、その結果に見合う出場機会を得られないことがたびたびあった。

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ラモスは、ルイス・エンリケの下でローテーション要員となることの精神的なつらさを率直に語った。「悔しいときもあった。4、5試合連続で得点したのに、そのどの試合でも先発しなかった」と説明。「調子のいい選手がプレーできない。でも、その悔しさをモチベーションに変えなければならなかった。僕のプロ意識や貢献、決意を疑うことは誰にもできない。もちろん腹は立ったが、その怒りを原動力に変えた」

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ルベン・アモリムの影響

ルベン・アモリムが新たに指揮官に就任したことが、ストライカーの移籍先としてACミランを選ぶ決め手となった。サン・シーロでより攻撃的な哲学を早くも浸透させたアモリムは、他の移籍先候補ではなくミランを選ぶよう、ラモス本人に直接働きかけた。

交渉の最終段階を振り返ったラモスは、ミランの監督人事が決まると、いかに早く移籍がまとまったかを強調した。「ワールドカップの期間中、ジョルジュ・メンデスと連絡を取っていて、ミランが関心を示していた」と回想。「ルベン・アモリム監督がミランにやって来て、僕に電話をくれた。ある朝、ジョルジュ・メンデスから電話があり、移籍が決まったと言われた」

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サン・シーロで手にした自由

イタリアでの生活は、ラモスが望んでいた、自身の能力を存分に発揮できる舞台をもたらした。アモリムの下ではより柔軟な役割を与えられ、従来型のターゲットマンに徹するのではなく、味方との連係や攻撃の組み立てにも関われるようになった。ポルトガル人FWは今季、ミランで公式戦11試合に出場し、3得点1アシストを記録している。

「穏やかな雰囲気の中で、幸せに暮らしている。もっとプレーできているし、自分を表現する余地をより多く与えてくれるクラブにいる」と、ラモスはセリエAでの今後を見据えて締めくくった。「プレーを楽しんでいる。代表でも出場機会が増えた。それも同じくらい重要で、自分を示す別の場になっている。誇りに思う」