シャルケの守護神がインタビューで、自身のキャリアにおける暗い時期を振り返った。とりわけ2018年から2020年にかけてのベシクタシュへのイスタンブールでのレンタル移籍時代が大きく影を落としており、同GKはグローブを完全に置く寸前まで追い込まれていた。

「仕事に行くのが部分的には苦痛だった。ただ何とか普通に1日を終えようとしていただけだった」と、シャルケのGKは当時の精神状態を明かした。

この精神的な負担の原因は、2018年の出来事にあった。その夏まで、ビーベラッハ出身のこのGKのキャリアはひたすら上昇する一方だった。1. FSVマインツ05を経て、カリウスは2016年夏にプレミアリーグのリヴァプールへ移籍。レッズではユルゲン・クロップの下で正GKへと成長し、2018年にはチャンピオンズリーグ決勝まで勝ち進んだ。

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ロリス・カリウスは現役引退を考えていた

しかし、レアル・マドリーとのチャンピオンズリーグ決勝は、スポーツ面でのトラウマとなった。カリウスは1-3で敗れた一戦で2失点に関与。試合中に負った脳しんとうがその一因となっていたが、その診断が下されたのは後になってからだった。

「その時までは、僕のキャリアはひたすら急上昇していたのに、突然、激しく転落して、どん底まで落ちた」と、現在33歳のカリウスは振り返った。この時期は「極めてつらかった」とし、その理由について「人間としてまだそこまで確立されていなかったから」と語っている。

その後、このGKは自分の職業とのつながりを失っていった。「ただ空っぽに感じていて、現役引退さえ考えた。でも、まだ25歳だったし、ただ家にいるわけにもいかなかった」とカリウスは告白。プロとしての日常は重荷となっていた。「あの時期は、誰にも理解してもらえないと感じていた。もう練習をする気も、プレーする気も起きなかった」

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ロリス・カリウスはいつからFCシャルケ04でプレーしている？

周囲が外面的な豊かさを引き合いに出して励まそうとしても、まったく効果はなかったという。カリウスは、名門クラブでプレーし、きれいな家に住み、多くの金を稼いでいるではないかと、よく言われたと明かした。「でも、そんなことは僕にとって完全にどうでもよかった。ただ本当にひどい状態で、この穴から自分を助け出してくれる人が誰もいないように感じていた。苦しい数年間だった」と話した。

また、専門的なサポートも当初は期待した転機をもたらさなかった。メンタルトレーナーに相談はしたものの、望んだ効果は得られなかったという。「それでも気持ちを切り替えることはできなかった。年月を経て、何とか自力でこの低迷から抜け出すことができた」

その後、この守護神は1. FCウニオン・ベルリンへのレンタル移籍を経て、イングランドのニューカッスル・ユナイテッドへ渡った。無所属の時期を経て、2025年1月にFCシャルケ04がこのベテランと契約を結んだ。